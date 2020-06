Lavatórios são instalados em cinco comunidades indígenas de Manaus

Indígena utilizando o lavatório | Foto: Assessoria de imprensa da Uninorte

Manaus - A UniNorte - Centro Universitário do Norte instala, a partir desta segunda-feira (22), lavatórios públicos em cinco comunidades indígenas manauaras. Os lavatórios, com capacidade para 310 litros de água, foram montados por alunos do curso de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. O projeto “Mãos Limpas” fornecerá os equipamentos para a higienização dos moradores e deve beneficiar mais de 500 famílias nas localidades.Além da instalação dos lavatórios, o projeto arrecadou 1,5 tonelada de alimentos, que será distribuída entre as famílias indígenas.

Professores da Escola de Saúde da Instituição também realizaram palestras de saúde e educação ambiental para os comunitários. Medidas de higiene e prevenção contra o coronavírus foram alguns dos temas apresentados..

“É uma estrutura simples de montar, de baixo custo, mas muito eficiente para essa higienização tão necessária durante a pandemia. Os lavatórios serão instalados em locais de bastante acesso, com facilidade para qualquer um manusear”, informa o professor de Engenharia Civil, José Lucinaldo.

Gratidão

A primeira comunidade a receber o projeto “Mãos Limpas” foi a Yawarité, situada no bairro Distrito Industrial II, Zona Leste de Manaus. O local abriga 128 famílias indígenas, informa o líder kokama Sorlandino Vargas.“Até agora, não havíamos recebido nenhuma iniciativa concreta direcionada contra o Covid-19.

A ação da UniNorte veio mostrar para nós a importância dessa higienização. Temos 12 etnias aqui e o trabalho de conscientização é difícil, mas, com o centro universitário trazendo as doações, o lavatório e as palestras, eles se sentem acolhidos e vão seguir as orientações. Por isso, somos extremamente gratos”, diz o líder indígena.As próximas comunidades a receber o projeto são Tikuna Wotchimaücü, na Cidade de Deus; Mukuika Makame, no Viver Melhor; Parque das Nações Indígenas e Parque das Tribos, ambos no Tarumã.

