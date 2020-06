Prefeitura cobra melhorias nas condição dos ônibus em até 15 dias

Prefeitura efetuando a fiscalização dos ônibus | Foto: Mário Oliveira / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus está realizando fiscalizações surpresas nas garagens das empresas concessionárias para verificar as condições dos ônibus. O trabalho coordenado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) teve início na noite da última segunda-feira, 22/6, na empresa Global, que fica na zona Leste, e seguirá pelo pátio das nove concessionárias.

As fiscalizações do IMMU foram retomadas após o pico da pandemia do novo coronavírus em Manaus. Na Global, que possui frota com 118 veículos, os fiscais constataram 77 ônibus com problemas, como pneus desgastados e fora de prazo pára-brisas trincados, falta de assentos ou assentos quebrados e falha de manutenção na lanternagem. Todos os ônibus foram identificados e a empresa terá 15 dias corridos para fazer os reparos.

“Caso não consiga recuperar, o IMMU vai determinar que ônibus de outras empresas do sistema, em condições de atender, passem a operar nas linhas da Global. Somente após a empresa apresentar ônibus novos poderá retornar a operar”, explicou Francisco Bezerra.

