Corpo de Bombeiros pede atenção para evitar incêndios em residências

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) registrou, por meio do disque-emergência 193, o total de 45 incêndios em residência em Manaus no período de janeiro a maio deste ano. O especialista em Operações de Incêndio, 2º sargento BM Heberson Almeida, explica que uma das principais causas de ocorrências dessa natureza é o mau uso das instalações elétricas do imóvel e a falta de atenção quanto à utilização de produtos inflamáveis.

“As principais causas de incêndio em residência ainda estão na parte elétrica da casa e em alguns descuidos no dia a dia, com gás de cozinha e outros materiais, como velas, uso excessivo de produtos de limpeza inflamável e outros”, alerta o bombeiro militar.

Fique atento

Uma das principais dicas para se evitar incêndios em residência é estar atento às instalações elétricas do imóvel, realizando revisões regularmente.“Periodicamente é necessário fazer uma revisão na parte elétrica por um profissional habilitado. Isso porque, com o passar dos anos, os moradores das residências compram novos equipamentos, ar-condicionados mais potentes, geladeiras, televisores, e essa instalação pode ficar sobrecarregada. O ideal é fazer uma revisão na instalação elétrica da casa a cada cinco anos de uso, para que não haja nenhum imprevisto”, orientou o sargento.

Mesmo com novas instalações e revisões periódicas, o bombeiro militar alerta quanto à sobrecarga das tomadas e quanto aos eletrodomésticos que estão mais propensos ao curto-circuito quando são utilizados de maneira errada.

Os carregadores de celular e adaptadores também estão entre os acessórios eletroeletrônicos que precisam de atenção redobrada durante o uso. E tanto as botijas quanto os reguladores de gás, pinos de segurança, borboleta de conexão e mangueiras de gás devem ter uma atenção especial. Deve-se sempre comprar os registros, mangueiras e demais equipamentos certificados pelo Inmetro e estar atento ao prazo de validade desses materiais.

As botijas de gás devem ficar em um local adequado, de preferência do lado de fora da casa, e que tenha ventilação. Se não houver, procurar deixar próximo de janelas ou portas” explica o especialista.Falta de energia – Durante situações como a falta de energia no período da noite, o sargento Herberson sugere também uma opção segura ao uso de velas.

Cuidados com crianças

Outro ponto que deve ter atenção é em relação às crianças, para evitar que elas sejam vítimas de incêndios e acidentes.“A principal orientação é que as crianças devem estar sempre sob a supervisão de um adulto. A criança vive em constantes descobertas, tem muita curiosidade e não possui noção do perigo. Por isso é importante guardar os materiais inflamáveis, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças. Outra orientação importante é jamais deixar a criança sozinha em casa. Se precisar sair, mesmo que seja para um local próximo, deixe-a com um adulto responsável ou leve-a consigo, pois, em caso de uma emergência, a criança não saberá como agir”, recomendou a autoridade militar.





