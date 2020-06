Vacinação de crianças contra Influenza acontece neste sábado em Manaus

Campanha de vacinação da prefeitura de Manaus | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus promove ação para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e da necessidade de proteger as crianças contra os vírus da gripe em busca de alcançar a meta de imunização.



A campanha acontecerá na manhã do próximo sábado (27), tendo como público, exclusivamente, a população na faixa etária de seis meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. As equipes irão atuar, das 8h às 12h, em 133 pontos estratégicos de todas as zonas urbanas de Manaus.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, explica que as crianças nessa faixa etária representam um dos 16 grupos prioritários para a imunização contra a influenza, indicados pelo Ministério da Saúde, mas tem sido registrado um baixo comparecimento de pais e responsáveis levando os filhos até Unidades de Saúde para a aplicação da vacina.

“A vacinação das crianças começou na terceira etapa da campanha de influenza, no dia 11 de maio, e a Prefeitura de Manaus tem mantido 140 pontos de vacinação para atender esse público de segunda a sexta-feira, reforçando todas as medidas de segurança para evitar aglomerações e reduzir o risco de disseminação da Covid-19, como foi determinado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto”, explica Marcelo Magaldi.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também realizou uma primeira mobilização em um sábado, dia 6 de junho, com 173 postos instalados para a vacina exclusiva de crianças. “Com todas essas estratégias, a Semsa já imunizou 101.218 crianças desde o início da terceira etapa da campanha, mas os dados mostram que 90.460 crianças continuam desprotegidas. E a mobilização no próximo sábado é mais uma oportunidade para que pais e responsáveis levem as crianças até um posto de vacinação”, destaca Marcelo Magaldi.

Mobilização

Segundo a chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, a mobilização, na manhã de sábado, terá equipes concentradas atuando em unidades de saúde e outros pontos estratégicos, como escolas e associações comunitárias, mas os profissionais irão trabalhar também de forma volante, dependendo da demanda, com busca ativa de crianças em locais de maior circulação de pessoas.

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza será encerrada na próxima terça-feira | Foto: Divulgação





A recomendação é que pais e responsáveis compareçam ao posto de vacina apresentando o Cartão de Vacina da criança e o Cartão SUS (Sistema Único de Saúde). A lista com o endereço dos 133 pontos estratégicos para vacinação pode ser acessada no site da Semsa ( semsa.manaus.am.gov.br ).

Campanha

Iniciada no dia 23 de março, a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza será encerrada na próxima terça-feira, 30/6. Este ano, por conta da pandemia da Covid-19, a campanha foi dividida em três etapas para atender todos os grupos prioritários e evitar aglomerações nas Unidades de Saúde.

“Em Manaus, a campanha iniciou com a imunização de idosos a partir de 60 anos com a vacinação de casa a casa, além da estratégia de drive-thru. Para esse público-alvo, a campanha superou a meta de vacinação com a aplicação de 161.057 doses, atingindo 144,23% do público estimado pelo Ministério da Saúde”, informa Isabel.

A campanha disponibiliza vacina trivalente que protege contra os vírus da influenza A (H1N1), da influenza B e da influenza A (H3N2), e, além de crianças e idosos, tem como público-alvo pessoas com deficiência, trabalhadores da saúde, gestantes, mães no pós-parto até 45 dias (puérperas), professores, pessoas de 55 a 59 anos de idade, trabalhadores de transporte coletivo, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento na ativa, caminhoneiros, indígenas, funcionários do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade, portuários e caminhoneiros.

Leia mais:

Vacinação de crianças já está sendo oferecida na rede pública

Amazonense de 11 anos se destaca em concursos de leitura em Portugal