Academia do SESI Clube retorna atividades nesta terça-feira (30)

SESI reabre a academia nesta terça | Foto: Divulgação

Manaus - A Academia SESI Clube reabre nesta terça-feira (30), depois de mais de 100 dias parada, com atenção redobrada aos procedimentos de segurança. Para reduzir ao mínimo a possibilidade de contaminação pelo Covid-19 e preservar ao máximo a saúde dos frequentadores, o Serviço Social da Indústria seguirá protocolo com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, que já começou a ser praticado internamente e vai orientar a relação com os usuários a partir de agora.

Começa com a recepção aos novos e antigos clientes.De acordo com o gerente de Promoção à Saúde – Lazer, do SESI Clube, Antonio Alberto Soares Júnior, as boas vindas serão com muito afeto, mas respeitando rigorosamente o distanciamento e as medidas de segurança, já que haverá medição de temperatura com termômetro do tipo eletrônico a distância, logo na entrada. Quem apresentar temperatura acima de 37,8ºC, seja cliente ou funcionário, não terá a entrada autorizada.

Com a liberação das academias e similares para funcionamento a partir de 29 de junho, início do 3º ciclo da reabertura gradual da economia, conforme decreto do Governo do Estado do Amazonas, o SESI Clube reuniu nesta segunda-feira a equipe técnica, até então em isolamento social, para preparar e adequar o ambiente da academia para receber os clientes, demais colaboradores e terceirizados.

A Academia SESI Clube passa a funcionar de segunda a sexta-feira, de 7h às 11h e de 12h às 21h. De acordo com Antonio Júnior, essa parada de 11h às 12h será necessária para a primeira limpeza geral e desinfecção dos ambientes, conforme o protocolo elaborado pelo SESI, que orienta, além da medição de temperatura, o uso obrigatório de máscara, toalha individual, squeeze (garrafa) e álcool em gel.

Na adequação do espaço físico, as aulas de ginástica vão acontecer agora na área externa da academia. Internamente, nas áreas de peso livre, o espaço em que o usuário deve se exercitar será delimitado com fita obedecendo à distância mínima de 1,5m um do outro. Os aparelhos de cárdio (bicicleta ergométrica, esteira, elíptico) vão funcionar intercalados para ajudar nesse espaçamento. Como regra geral, a ocupação do espaço na área da academia obedecerá ao limite de um cliente a cada 4m², nos locais de treino, no vestiário e no uso dos armários.

De acordo com o gerente, a academia vai disponibilizar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas de musculação e peso livre, contendo toalhas de papel, álcool em gel a 70% e produto específico de higienização de colchonetes, halteres, bancos e pegadores das máquinas. Aos recepcionistas, professores, equipe de limpeza, colaboradores e terceirizados será exigido o uso de máscaras, luvas e que sejam seguidas as orientações do protocolo no ambiente da academia.

“Estamos seguindo as orientações dos órgãos de saúde (OMS, Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde do Estado e do Município) e pedimos que nossos clientes sigam as mesmas orientações para que possamos assegurar um ambiente saudável para a prática esportiva”, disse Antonio Júnior.

Com relação às outras atividades do SESI Clube, o gerente disse que foi definida a data de 13 de julho para o reinício da parte esportiva para todas as modalidades e faixas etárias, com exceção das pessoas pertencentes aos grupos de risco, a respeito das quais o SESI aguarda a orientação e manifestações das autoridades competentes.

A Academia SESI Clube funciona dentro do SESI Clube do Trabalhador, localizado na Alameda Cosme Ferreira, 7.399, São José. Para mais informações, pelos telefones (92) 3186-6610, (92) 3186-6621 ) ou pelos e-mails: [email protected] e [email protected]

*Com informações da assessoria

