Governo do AM promove live "Mexa-se em casa" com aulas de ritmo

| Foto: Divulgação/Faar

Manaus - Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o projeto “Mexa-Se Em Casa”, que transmite lives com aulas de ritmos, traz nesta quarta-feira (1º), a professora de Educação Física, Alice Karoline, e o instrutor de dança, Misael Gibbs. A aula começa às 18h, na Arena da Amazônia, e a transmissão acontece nas páginas oficiais da Faar no Instagram (@faaroficial) e no Facebook ( facebook.com/oficialfaar ).

O diretor-presidente da Fundação, Roberto Folhadela, comentou o sucesso da última edição do projeto, que teve a estreia dos novos local e horário das aulas e que rendeu a participação, simultaneamente, de mais de 2,2 mil pessoas. “Estamos bastante satisfeitos com os resultados alcançados com esse projeto. As pessoas assistem, praticam e com isso têm mais saúde. Os números nos convencem do quanto este trabalho é importante para a população, por isso o nosso esforço semanal de levar a todos”, destacou.

Figura conhecida dos internautas que acompanham as lives do “Mexa-Se Em Casa”, Misael Gibbs revela expectativa para a sua estreia na Arena da Amazônia. “Nós temos uma responsabilidade muito grande quando temos que levar uma aula para as pessoas, pois precisamos pensar no geral. Homens, mulheres, crianças e, às vezes, até idosos participam, fazendo tudo no seu tempo, mas sem deixar de participar. É a minha primeira vez na Arena e vou dar o meu melhor para agradar o nosso público”, contou.

Para Alice Karoline, que vai ministrar o alongamento inicial e final, o projeto tem sido um grande aliado no combate ao sedentarismo. “As pessoas precisam ser influenciadas para começar a praticar esportes e sair do sedentarismo. Às vezes não querem sair de casa, portanto um programa que traz essa sugestão positiva, com profissionais excelentes, como é o ‘Mexa-Se Em Casa’, é a certeza de um bom combatente contra esse mal”, concluiu.





