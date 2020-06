FAS apoia costureiras do Amazonas impactadas pela Covid-19

Manaus - A Fundação Amazonas Sustentável (FAS), e apoiada pela Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e embalagens de papel do Brasil se uniram para combater os efeitos socioeconômicos causados pela pandemia do novo coronavírus nas periferias de Manaus. Tendo como objetivo fortalecer grupos de costureiras no enfrentamento à COVID-19, o projeto beneficiará 200 famílias manauaras em situação de vulnerabilidade por meio de doação de cestas com alimentos e itens de higiene, além da geração de renda, com a produção de 15 mil máscaras artesanais.

A proposta será executada em três fases, explica a coordenadora do programa de Cidades Sustentáveis da FAS, Paula Gabriel. A primeira delas consiste em ações de apoio emergencial para famílias dos bairros Coroado, Redenção, Jorge Teixeira, Monte das Oliveiras e Parque das Tribos, com a doação de cestas básicas, kits de higiene e máscaras para 40 famílias de cada local. Além da distribuição dos itens, 75 líderes, mobilizadores e catadores de papel de cada localidade receberão um auxílio de R$ 200 por dois meses.

A segunda etapa ajudará na geração de renda no atual contexto de pandemia. Serão 8 grupos de costureiras, composto por mulheres periféricas, indígenas, imigrantes e refugiadas. As empreendedoras produzirão 15 mil máscaras artesanais, das quais metade será doada para instituições e projetos sociais, e a outra parte será comercializada para garantir renda às costureiras.

“Uma consultoria especializada vai apoiar esses grupos para que tenham bons canais de comunicação e ‘entrada’ com empresas, já que as máscaras são itens básicos para sair de casa com um pouco de segurança contra o coronavírus. Com esse apoio, as costureiras vão se profissionalizar, ser cadastradas como microempreendedoras individuais (MEI) e desenvolver um bom canal de comunicação e vendas”, acrescenta Paula Gabriel. Ainda segundo ela a entrega das doações, o auxílio emergencial e a produção das máscaras começaram no dia 22 de junho.

Sobre a Klabin

A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, única companhia do país a oferecer ao mercado uma solução em celuloses de fibra curta, fibra longa e fluff, e líder nos mercados de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. Fundada em 1899, possui 18 unidades industriais no Brasil e uma na Argentina.

Toda a gestão da empresa está orientada para o Desenvolvimento Sustentável, buscando crescimento integrado e responsável, que une rentabilidade, desenvolvimento social e compromisso ambiental. A Klabin integra, desde 2014, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da B3. Também é signatária do Pacto Global da ONU e do Pacto Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, buscando fornecedores e parceiros de negócio que sigam os mesmos valores de ética, transparência e respeito aos princípios de sustentabilidade. Saiba mais: www.klabin.com.br

Sobre a Aliança

A “Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e Organizações Parceiras do Amazonas para o Enfrentamento do Coronavírus”, coordenada pela FAS, tem o apoio de 7 parceiros, entre instituições públicas e privadas, empresas e prefeituras. Os recursos arrecadados pela articulação são utilizados para atender as particularidades de cada região do Amazonas no combate à Covid-19. As doações para a Aliança podem ser feitas através do site fas-amazonas.org ou do e-mail [email protected]

Leia mais:

Espaços culturais reabrem com agendamento virtual em Manaus

Live apresentará o impacto da Covid-19 nos setores cultural e criativo