Amazonas Energia esclarece sobre "golpe da fatura falsa" em Manaus

Manaus - Em nota divulgada à imprensa, a Amazonas Energia esclareceu que é falsa a informação de que havia contas de energia falsas e que ao serem pagas por engano, o dinheiro iria para contas bancárias de golpistas. Segundo a empresa, está ocorrendo ajustes na régua de cobrança para evitar erros nos cálculos, sendo um beneficio ao consumidor. A datas foram modificadas, com isso as imagens que foram divulgadas são verdadeiras, no entanto, foram omitidos os dados completos que mostram que cada fatura é referente a um mês diferente.

Confira a nota na íntegra:

"A Amazonas Energia esclarece que a informação de que haveria uma fatura falsa circulando é improcedente.

A Distribuidora está realizando ajustes na sua régua de cobrança para evitar erros de faturamento ao consumidor BENEFICIANDO os clientes afetados dando um prazo maior, mais 30 dias, para pagamento da fatura de MAIO, esta vencendo no mesmo dia da fatura de JUNHO, sendo que as duas faturas são devidas pois referem-se ao consumo de MAIO e JUNHO.

Em relação as faturas divulgadas são verdadeiras, entretanto, o divulgador obstruiu a imagem com o campo da informação do mês a que se refere a fatura. São duas contas de energia, uma referente ao consumo do mês de MAIO/20 e outra referente ao consumo do mês de JUNHO/2020. A primeira, de MAIO, deveria vencer em 09/06 e a segunda, de JUNHO, com vencimento em 09/07.

No que se refere ao layout da fatura de energia, ratificamos que a Amazonas Energia está alterando de maneira a torna-lo mais compreensível, entretanto algumas contas ainda estão sendo entregues com o layout antigo.

Desta forma, esperamos ter esclarecido a questão e reforçamos que a divulgação é FAKE NEWS”. esclareceu a Amazonas Energia.





