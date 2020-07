Prefeito e primeira-dama de Manaus seguem em tratamento da Covid-19

Prefeito de Manaus e a esposa se recuperam da Covid-19 | Foto: Divulgação

Manaus - O segundo Boletim Médico do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto e da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, foi emitido, nesta quarta-feira (1º). Eles seguem em tratamento da Covid-19 no hospital Adventista, Distrito Industrial e foram diagnosticados com a doença na segunda-feira (29), durante exames de rotina e passam bem, mantendo isolamento em apartamento conjunto na unidade.

Conforme informação confirmada pelo próprio prefeito Arthur Virgílio em vídeo publicado nas suas redes sociais, ele apresenta acometimento bilateral de 25% dos pulmões e faz uso de ventilação não invasiva. “Não sinto nada, febre ou falta de ar, apenas muita tosse”, disse o prefeito, que segue despachando do hospital. “Continuarei governando remotamente, por despachos virtuais, enquanto me recupero. Em breve, quero voltar com minha agenda presencial”, finalizou.

Segundo o Boletim Médico, Arthur se mantém estável e continua sem necessidade de uso de drogas vasoativas, mantendo boa saturação de oxigênio em ar ambiente (>96%), recebendo medicações por via oral conforme protocolo institucional. Exames laboratoriais já mostram sinais de melhora.

Já a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que também preside do Fundo Manaus Solidária e a Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, realizou tomografia que mostrou tórax sem alterações. Ela também se mantém estável, sem sintomas respiratórios, saturando 99% em ar ambiente, necessitando somente de tratamento sintomático.





