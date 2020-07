Atenção Manaus: Faixa azul da Constantino Nery vai voltar a funcionar

O objetivo é priorizar as viagens dos coletivos, com maior agilidade | Foto: Márcio James / Semcom

Manaus - A faixa exclusiva (faixa azul) do transporte coletivo da avenida Constantino Nery já tem o retorno do funcionamento marcado para o próximo dia 6 de julho, devido a inauguração do complexo viário Ministro Roberto Campos. A partir desta quinta-feira (2), os agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), iniciam a orientação aos motoristas quanto ao uso da faixa à esquerda somente para circulação de ônibus e outros veículos autorizados. O objetivo é priorizar as viagens dos coletivos, com maior agilidade e conforto para milhares de usuários do sistema

A Faixa Exclusiva estava liberada para todos os veículos durante a construção do complexo viário. Com a entrega da obra, o sistema de circulação exclusivo na faixa à esquerda da Constantino Nery volta ao normal. “O sistema de faixa exclusiva aumenta a capacidade de atendimento aos usuários, dá mais fluidez no tráfego e promove mais segurança na circulação dos ônibus”, assegurou o diretor-presidente do IMMU, Francisco Bezerra.

Conforme portaria 033, de 15 de fevereiro de 2016, da Prefeitura de Manaus, as faixas exclusivas de circulação podem ser utilizadas pelos seguintes veículos, devidamente identificados: transporte coletivo urbano; transporte público individual (táxi); transporte especial (fretamento); transporte escolar; transporte de tropa e equipamentos bélicos das forças armadas; veículos de remoção de veículos (guincho) em efetivo serviço de remoção.

Multa

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, circular com veículo não autorizado em Faixa Exclusiva de transporte coletivo é infração gravíssima, com sete pontos na Carteira de Habilitação e multa no valor de R$ 293,47.

A restrição na faixa ocorre, por enquanto, para a avenida Constantino Nery. A faixa da avenida Torquato Tapajós permanece liberada em virtude da obra do complexo viário no acesso do conjunto Manoa (Zona Norte), que está sendo executada pela Prefeitura de Manaus.

Itinerário normal

Dezenove linhas de ônibus, que circulavam nas vias do entorno do complexo viário Roberto Campos e estavam com itinerário desviado durante a obra, também voltaram à rota original desde a última terça-feira (30). A maioria dessas linhas circulava pela rua Emílio Ruas, no bairro de São Jorge.

No fluxo da avenida São Jorge, em direção à avenida Constantino Nery retornam as linhas 120 / 121 / 211 / 216 / 221. No sentido que vai da avenida São Jorge para rua Pará, voltam a circular as linhas 118 e 122. No fluxo que segue pela Constantino e vai para a rua Pará, retornam as linhas 318 / 407 / 452. No sentido avenida João Valério para avenida São Jorge, volta a linha 122. As linhas que retornam para o fluxo João Valério / Constantino Nery são 123 / 318 / 401 / 402 / 407 / 452 / 456 / 626.

Além disso, novas linhas de ônibus já estão em operação. As alimentadoras 019 e 020 farão a integração de passageiros da plataforma inferior da estação para a superior, que recebe as linhas troncais. Os coletivos dessas novas linhas percorrerão os bairros Vila Marinho, Compensa, São Jorge, Lírio do Vale, Nova Esperança e conjunto Augusto Montenegro, com destino à nova estação, construída no complexo viário.

