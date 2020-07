Cabocrioulo celebra 15 anos com live para ajudar GAAC

o grupo amazonense que completa 15 anos em 2020 e arrecadará alimentos para o Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer do Amazonas (GACC). | Foto: Daniel D'Araújo

Manaus - A primeira live da Cabocrioulo será neste sábado, 4 de julho, no Youtube da banda (cabocrioulobanda), a partir das 19 horas. O show “Cabocrioulo Ao Vivo – A Live Solidária”, com apresentação de Moacyr Massulo e a assinatura da La Xunga Produções, abrirá a programação de aniversário do grupo amazonense que completa 15 anos em 2020 e arrecadará alimentos para o Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer do Amazonas (GACC).

As entregas de cestas básicas e kits de limpeza e higiene poderão ser feitas no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato (Avenida Sete de Setembro, 1710, Centro), no sistema de drive-thru (entrega das doações sem que seja preciso sair do carro), para minimizar o contato com os doadores.

Segundo o vocalista Milton, durante a live, será disponibilizada ainda uma conta para contribuição voluntária do público. Ele explica que as doações em dinheiro vão ajudar os músicos da banda que não fazem shows há seis meses e passam por dificuldades devido a pandemia do novo coronavírus.

“Este ano, para celebrar os 15 anos de estrada, nós vamos ressignificar a data, unir as forças e ajudar quem precisa. Com esta proposta, queremos nos unir ao público e a parceiros para ter um bom resultado na arrecadação”, afirma o cantor. “O show vai ser realizado no palco do Curupira Mãe do Mato, com participação especial do guitarrista Daniel Oliveira. O espaço vai atender todos os protocolos de segurança e contar com o mínimo de pessoas na produção, além de respeitar a distância entre os músicos”.Setlist – A Cabocrioulo exibirá, no repertório, clássicos da banda e músicas novas, compostas durante o isolamento social.

Além de Milton (voz) e Igor Brasil (bateria), a banda traz Marcos Cileno no baixo.A Cabocrioulo surgiu no cenário alternativo em julho de 2005 e, ao longo da carreira, já lançou dois discos, quatro videoclipes, além do DVD “Cabocrioulo no Casarão da Amazônia”, gravado ao vivo no Teatro Amazonas, em 2018.

GACC

O Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer do Amazonas tem 21 anos de atuação no Estado, com a marca de 986 crianças atendidas por serviços assistenciais, sociais e educacionais.Para colaborar, conhecer as atividades realizadas ou se tornar um voluntário, acesse o portal gaccamazonas.com.br . O contato pode ser feito também pelo Call Center 3659-5000.

Nas redes sociais, o GACC está no Instagram (@gaccamazonas) e no Facebook (Gacc Amazonas).

