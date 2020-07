Fundação Alfredo da Matta recebe túnel de desinfecção contra covid-19

A Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (FUAM), foi o primeiro hospital público a receber sem custo, um túnel de desinfecção para combater o coronavírus (Covid-19) | Foto: Divulgação

Manaus- A Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (FUAM) foi o primeiro hospital público a receber sem custo, um túnel de desinfecção para combater o coronavírus (Covid-19). A plataforma que está instalada na entrada do centro médico, mistura água e ozônio, sendo uma parada obrigatória antes de acessar o serviço hospitalar para desinfectação.



Em média 200 pessoas transitam diariamente a Fundação. Pensando nesse movimento de acessos em tempo de pandemia, a FUAM aceitou a doação e parceria da empresa Cohen & Cohen Serviços sob o aval da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS).

Segundo o diretor-presidente do Alfredo da Matta, Daniel Amazonas, esse trabalho em conjunto para o combate do covid-19, é um serviço operacional a mais para o órgão, fazendo que as pessoas fiquem seguras ao acesso. “Este túnel vai ajudar na descontaminação, purificação do ambiente e das pessoas.

A escolha foi conveniente, já que a Fundação Alfredo da Matta trabalha com dermatologia, quanto mais serviço oferecer para a proteção dos servidores e dos pacientes é melhor, especialmente, nesse momento que todos precisam se proteger do vírus”, disse Daniel.

Para o empresário Sirlan Cohen, o túnel doado ao hospital público é importante para saúde pública, garantindo em 100% a descontaminação de qualquer agente infeccioso que poderia espalhar ao ter contato com outras pessoas. “Usar ozônio é 100 vezes mais potente que o cloro, fazendo que ação tenha três mil vezes mais eficácia na descontaminação. O túnel vai descontaminando imediatamente o cabelo, roupa, óculos e acessórios de modo geral”, afirma Cohen.

Ainda de acordo com Sirlan, empresas como a Petrobras e Pão de Açúcar adotaram também essa medida de proteção, porém, todos continuam seguindo arrisca o protocolo de segurança na saúde pública, determinadas pelo Ministério da Saúde.

