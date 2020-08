Quer estudar fora? Confira bolsas de estudos no Canadá

A Universidade de Calgary está recebendo inscrições para o programa de bolsas International Entrance Scholarships. São oferecidas duas bolsas de graduação no Canadá voltadas para alunos que pretendam começar seus estudos na universidade no segundo semestre de 2021. As inscrições vão seguem até 1 de dezembro.

O valor total das bolsas é de 60 mil dólares canadenses, mas ela é dividida ao longo de quatro anos, com valor de 15 mil dólares canadenses por ano. Dependendo do curso escolhido pelo candidato, esse valor pode ser até maior do que o custo das anuidades para a universidade.

Como se candidatar?

Para concorrer às bolsas, é necessário já ter concluído (ou estar concluindo) o ensino médio com bom desempenho acadêmico. De acordo com a instituição, só serão considerados estudantes com um grade-point average (GPA) de 3.20 ou superior, ou seja, uma média superior a 8.

É necessário também comprovar proficiência em inglês por meio de um dos métodos aceitos pela universidade. Entre eles estão os certificados TOEFL (nota 83 ou superior no iBT ou 550 no paper-based test) e IELTS (nota 6.5 ou superior).

As inscrições para os cursos devem ser feitas antes de que o aluno possa se candidatar à bolsa, e podem ser feitas pelo site . Como parte do processo, será necessário enviar documentos como histórico do ensino médio, certificado de proficiência em inglês e resultado do exame SAT.

Uma vez feita a candidatura ao curso, o estudante pode usar seus dados para entrar no portal da universidade e candidatar para a bolsa. O prazo de inscrições para os cursos no segundo semestre de 2021 vai até 1 de março de 2021. Mas as inscrições para a bolsa vão até 1 de dezembro apenas, então todo o procedimento deve ser completado até lá.

Leia Mais

Oportunidade: confira bolsas de graduação nos Estados Unidos