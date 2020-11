Veterinária fica presa em veículo após capotamento em Manaus

Uma perícia deve constatar as causas do acidente | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta segunda-feira (2), por volta das 10h, uma veterinária identificada como Úrsula O., que não teve a idade revelada, ficou presa às ferragens de um carro após um acidente de trânsito na avenida das Torres, na Zona Centro-Sul de Manaus. Ela perdeu o controle do veículo que capotou e caiu em uma área de mata.

De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), a vítima está consciente e foi resgatada das ferragens do carro.

Os familiares dela estiveram no local e irão acionar um caminhão guincho para fazer a retirada do veículo.

Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o atendimento a mulher que foi encaminhada ao Hospital.

Uma perícia deve constatar as causas do acidente.

Veja mais:

Funcionário de lava jato pega carro de cliente e colide contra poste

Carro capota na Avenida São Jorge e deixa vítima lesionada