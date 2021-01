Alunos de Manaus receberão novos cartões do programa 'Nossa Merenda'

Na primeira remessa, em dezembro, foram distribuídos 132.731 cartões e agora serão entregues mais 26.473, alcançando 68% da rede | Foto: Alex Pazuello/Semed

Manaus - A Prefeitura de Manaus começa a entregar, a partir desta semana, mais uma remessa de cartões, com o valor de R$ 150 (referente a três parcelas de R$ 50), aos alunos da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O auxílio faz parte do programa “Nossa Merenda”, ampliado pela Lei nº 2.699, de 29 de outubro de 2020, para todos os estudantes regularmente matriculados na rede municipal de ensino.

Nos próximos dias, mais de 26 mil alunos devem receber o benefício, totalizando, aproximadamente, 160 mil beneficiados.

Por conta da atual situação da pandemia do novo coronavírus na capital, a orientação do prefeito David Almeida é de que haja prioridade na confecção e entrega dos cartões aos alunos.

“O ‘Nossa Merenda’ é um programa que não pode parar. O que ficou pendente da gestão anterior, vamos distribuir. Ainda faltam 50 mil cartões. Recebemos esta semana mais de 26 mil cartões e devem chegar mais 25 mil. Agora que o auxílio emergencial do governo federal terminou, o recurso do ‘Nossa Merenda’ vai ser muito importante para que as pessoas possam cuidar da alimentação das nossas crianças, principalmente, nesse momento tão delicado que vivemos devido ao crescimento no número de casos da Covid-19”, declarou o subsecretário de Infraestrutura e Logística da Semed, Marcelo Campbell.

Primeira remessa

Na primeira remessa, em dezembro, foram distribuídos 132.731 cartões e agora serão entregues mais 26.473, alcançando 68% da rede. “Dados incorretos de alguns alunos acabaram atrasando a confecção dos cartões e por isso a entrega a todos os estudantes da rede levará um pouco mais de tempo”, explicou o diretor de Planejamento da Semed, Leís Batista.

Entrega

A entrega aos pais ou responsáveis está condicionada à devida atualização cadastral destes junto à Semed, com informações como nome do responsável atual pelo aluno e número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

As escolas entrarão em contato com os pais ou responsáveis para informar o dia e o horário que eles devem ir até a unidade de ensino receber o cartão. O agendamento é para evitar aglomerações.

O crédito de irmãos cadastrados com o mesmo CPF será realizado em um único cartão. Já os irmãos que estão cadastrados com CPF diferentes, receberão o valor em cartões separados.

