Prefeitura amplia celulares para atendimento a auxílio manauara

Manaus - O programa social “Auxílio Manauara” teve seu atendimento ampliado a partir de mais três números telefônicos, disponibilizados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), para tirar dúvidas da população. O programa foi lançado pelo prefeito David Almeida no último dia 10.

Agora, além dos números 98842-3229 (WhatsApp) e 98842-3232 e 98842-4777 (ligação), as pessoas podem ligar para os números 98842-1018, 98842-2174 e 98842-2266.

“Por conta do grande número de mensagens e ligações recebidas nas últimas 48 horas, sentimos a necessidade de ampliar o atendimento para que, realmente, a oportunidade de fazer o cadastro da forma correta chegue a todos. A central é para tirar dúvidas. Nossos atendentes não estão autorizados a fazer o cadastro por telefone, até mesmo porque as pessoas precisam anexar uma foto, segurando o RG para confirmar o cadastro”, explicou a titular da Semasc, Jane Mara Moraes. Até o momento, já foram mais de 250 mil inscrições no aplicativo e site auxilio.manaus.am.gov.br.

Neste sábado, 13/2, e domingo, 14/2, a Central de Atendimento do Auxílio Manauara estará funcionando em regime de plantão, de 8h às 16h.

Importante destacar que o número para atendimento, via WhatsApp, é apenas para mensagem de texto. As ligações telefônicas devem ser feitas pelos outros números de telefone. Já as chamadas de vídeo também não são atendidas.

As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de fevereiro, às 23h59, por meio do aplicativo Sasi ou pelo site. A relação dos cadastros aprovados estará disponível a partir do dia 1º de março e o pagamento da primeira parcela do auxílio acontece no dia 5 de março.

