'BBB21': Pocah diz que pretende fazer muito sexo se for eliminada

Pocah fez confissão 'quente' à colega de confinamento. | Foto: Reprodução

Em conversa com Carla Diaz, na cozinha do "BBB21", Pocah revelou como está lidando com os desejos sexuais dela dentro da casa e que pretende fazer muito sexo, se for eliminada.

"Eu não quero sair, não. Mas se eu sair, eu vou dar muito hoje", comentou ela para atriz, que caiu na gargalhada.

"Por favor, faça por você, por mim e por todos nós aqui", pediu Carla.

A funkeira lembrou de um diálogo que teve com o noivo quando decidiu que participaria do programa.

"Ele me perguntou como eu iria ficar sem. Disse que não sabia, mas que iria ficar sem", contou ela.

Carla Diaz ainda contou que toma cuidados com isso na casa também.

"Quando Arthur vai tentar visitar outras partes, eu já vou logo dando uns tapas. Porque aqui não dá, não", conclui a atriz.

*Com informações do Extra.

