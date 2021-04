Seis pessoas são resgatadas após naufragarem lancha em Manaus

Entre as vítimas, socorridas por um barco que passava no momento do naufrágio, uma criança de colo e até, um cachorro, que foi colocado em cima do casco da lancha. | Foto: Divulgação

Seis pessoas foram resgatas no final da tarde deste domingo (11), após naufragarem em uma lancha, no Rio Negro, nas proximidades da feira da Panair, no Educandos, zona Sul, orla de Manaus. Entre as vítimas, socorridas por um barco que passava no momento do naufrágio, uma criança de colo e até, um cachorro, que foi colocado em cima do casco da lancha.

Nas imagens, apenas uma pessoa utilizava o colete salva vidas. Depois de serem resgatadas, as vítimas foram levadas até o porto da Panair. As causas do naufrágio ainda não foram identificadas.

