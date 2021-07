Avenida Torquato Tapajós recebe obras de recuperação da prefeitura

A revitalização acontecerá nos dois sentidos da avenida Torquato Tapajós | Foto: Divulgação

Manaus - As obras de recuperação da avenida Torquato Tapajós começaram na noite de ontem (30) e visam fazer o recapeamento do asfalto da via, que é um dos cursos essenciais para a cidade de Manaus. As melhorias fazem parte do pacote de 'Obras de Verão' que a Prefeitura de Manaus lançou como parte do projeto 'Mais Manaus' na última quinzena de junho.

A revitalização acontecerá nos dois sentidos da avenida Torquato Tapajós, no trecho entre o viaduto 28 de Março, que dá acesso à avenida Santos Dumont, que leva ao aeroporto internacional Eduardo Gomes, no Tarumã, zona Oeste, e à rodoviária, na zona Centro-Sul. A previsão é recuperar aproximadamente 10 quilômetros da via, somados os sentidos Centro/bairro e bairro/Centro. Para não comprometer o trânsito no local, os trabalhos serão realizados à noite, a partir das 21h.

“Nós iniciamos um grande processo de recuperação das principais vias de Manaus. A Torquato Tapajós, que é uma das mais importantes da cidade e que há muito tempo não recebia nenhum tipo de atenção, está recebendo fresagem e um recapeamento asfáltico de 5 centímetros. Ações como essa mostram o comprometimento do prefeito, que está trabalhando diuturnamente para melhorar a infraestrutura da capital”, disse o vice-prefeito Marcos Rotta.

A obra está inserida no “Pacote de Obras de Verão”, que vai promover ações de tapa-buracos e de revitalização em pelo menos 10 mil ruas e prevê ainda a recuperação de meio-fio, calçadas e sarjetas ao longo dos trechos beneficiados, que inclusive está recuperando 15 quilômetros da avenida Governador José Lindoso, popularmente conhecida como avenida das Torres, que interliga as zonas Norte e Centro-Sul.

De acordo com o vice-prefeito Marcos Rotta, as obras não se limitarão às vias principais, mas atenderão também as ruas internas dos bairros. “Nós vamos chegar com esse Pacote de Verão onde moram as pessoas, nos pequenos comércios, onde temos cadeirantes, muitas vezes idosos que enfrentam problemas em suas ruas ou até em seus becos. A determinação do prefeito David é que esse programa chegue aos becos e vielas da cidade de Manaus, para levar infraestrutura e melhoria na qualidade de vida dessas pessoas”, afirmou.

