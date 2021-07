Avenida no Distrito será interditada para obras de infraestrutura

Obra tem como objetivo revitalizar a infraestrutura da malha viária do local | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus vai interditar um trecho da avenida Cupiúba, bairro Distrito Industrial I, Zona Leste, a partir da próxima terça-feira (6). A interdição tem como objetivo a revitalização da infraestrutura da malha viária do local.



O motorista que circula na avenida Autaz Mirim em direção ao Distrito vai acessar a avenida Solimões, que será transformada em sentido único, depois seguirá a rotatória da Gillete, e em seguida a avenida Abiurana, depois, a avenida Buriti.

A rua Buriti, que fica paralela à avenida Autaz Mirim, também poderá ser usada pelos motoristas para seguir direto até a avenida Buriti.

No local da interdição, será reforçada a colocação de placas de orientação de obras e sinalização vertical de trânsito para informar que o trecho está em obras. Agentes de trânsito estarão nas proximidades da intervenção a fim de monitorar a circulação de veículos e orientar as rotas de ônibus das empresas do Distrito Industrial e dos ônibus do transporte coletivo.

Mudança no itinerário dos ônibus

As linhas de ônibus 355 e 418 seguem normalmente até a avenida Abiurana, depois passarão pela avenida Buriti, avenida Autaz Mirim e voltam ao itinerário normal.

A linha 713 segue normalmente até a avenida Abiurana, depois avenida Buriti, em seguida para a avenida Autaz Mirim, estrada da Utm-2 e prossegue o itinerário normalmente.

A linha 715 segue normalmente até a avenida Abiurana, depois retorna para a mesma avenida na rotatória da Gillete, vai para as avenidas Buriti e Autaz Mirim, estrada da Utm-2 e segue o itinerário.

A linha 705, na ida, segue normalmente até a avenida Abiurana, acessa a avenida Buriti e segue itinerário. Já na volta, segue normalmente até as avenidas Buriti e Autaz Mirim e vai para o bairro.

