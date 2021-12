Equipes da Semulsp atuam em áreas afetadas pela chuvas em Manaus

MANAUS (AM) - A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atua, nesta segunda-feira, (27), no atendimento às demandas oriundas dos prejuízos causados pela chuva. Ao menos 16 equipes com 300 trabalhadores foram mobilizadas e atenderam as ocorrências registradas pela Prefeitura de Manaus. O secretário da pasta, Sabá Reis, acompanhou a ação das equipes.

Durante as primeiras horas do dia, a Semulsp trabalhou na retirada de mais de 15 árvores tombadas nas ruas e avenidas da capital amazonense. A atenção aos igarapés que entrecortam a cidade também foi redobrada, nesta segunda-feira.

“O temporal fez um grande estrago na cidade. Em todos os locais de Manaus afetados, a Semulsp está atuando, desobstruindo ruas e retirando árvores caídas. Foi para isso que o prefeito David se elegeu, para responder na hora àquilo que for da nossa competência”, destacou o secretário Sabá Reis.

Entre os locais atendidos pela Semulsp estão as avenidas Costa e Silva, 7 de Setembro, Rodrigo Otávio, Umberto Calderaro, Guilherme Paraense, Santa Cruz Machado, Tenente Roxana e os bairros Santos Dumont, São Jorge e Compensa, além das ruas Gabriel Soares de Souza, Melo Gomes, Edward Costa, Monte Gilboa, alameda Alaska, alameda Egito e boulevard Álvaro Maia.

