Honda inicia as vendas da nova Pop 110i 2019 com freios CBS

A Honda inicia este mês ainda as vendas da nova Pop 110i, motocicleta mais acessível da marca, e que agora está mais seguro graças a introdução do sistema de freios CBS. Apresentada ao mercado em 2007, ainda com motorização 100cm³, a Pop é referência em economia de combustível, durabilidade e confiabilidade, e logo se transformou na opção nº 1 dos usuários especialmente atentos à relação custo-benefício.



A versão 2019 confirma tudo isso agregando uma importante evolução técnica, o sistema de frenagem CBS – Combined Brake System, aliando ainda mais segurança às tradicionais características de todas as Honda: qualidade construtiva, robustez e economia. Eficazes, os freios a tambor são comandados por cabo de aço em ambas as rodas e contribuem para que a segurança aumentasse de maneira significativa graças ao novo sistema na frenagem, a segurança aumentou de maneira significativa: com o CBS, a Pop 110i agora é capaz de parar em espaços menores e com mais segurança.< /span>

De um modo geral, as motocicletas têm comando de freios independente, com o pedal atuando apenas na roda traseira e o manete esquerdo na roda dianteira. O funcionamento do CBS se baseia na ação de frenagem do pedal ser distribuída em ambas as rodas enquanto à manete cabe apena a ação na roda dianteira. Tendo em vista que boa parcela de seus usuários é, frequentemente, o recém-habilitados, a chegada do CBS à Pop110i será, certamente, um fator de inegável incremento da segurança.

A Honda Pop 110i 2019 será oferecida em três opções de cores – branco, vermelho e preto – e um importante elemento identificador da versão 2019: o revestimento texturizado do assento. Nas versões preto e vermelho o revestimento do banco é preto, enquanto que a versão branco terá um exclusivo revestimento na cor vermelho.

O motor 4 tempos monocilíndrico de exatos 109,1 cm3 está entre os mais eficientes do segmento. Alimentado pela injeção eletrônica PGM-FI e arrefecido a ar, é dotado de comando simples no cabeçote (OHC). Exibe potência máxima de 7,9 cv a 7.250 rpm e torque máximo de 0,9 kgf.m a 5.000 rpm. Tais números já impressionariam por si sós tendo em vista a capacidade cúbica do motor no entanto, o baixo peso a seco – meros 87 kg – tornam a Pop uma campeã na importante relação peso-potência, permitindo uma performance global de todo respeito.

Dotado de câmbio de quatro marchas, o motor da Pop 110i oferece boa aceleração e retomada, em posição protegida e que favorece baixo centro de gravidade e consequentemente a maneabilidade. O tanque de combustível (4,2l de capacidade), permite elevada autonomia e baixo consumo de combustível.

Pronta para atender aos mais diferentes e exigentes tipos de utilização, a Honda Pop 110i 2019 se reafirma como opção para quem deseja excelente custo benefício, baixo custo de aquisição e manutenção, economia de combustível e confiabilidade, é o modelo ideal para iniciantes e para aqueles que precisam um veículo essencial, porém generoso.

