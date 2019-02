Veja os novos lançamentos da Yamaha neste mês

O motor permanece o mesmo bicilíndrico DOHC de 321 cm³ com arrefecimento líquido, que disponibiliza até 42 cavalos de potência | Foto: Divulgação

A Yamaha anunciou as novas cores nas quais a MT-03 estará disponível em fevereiro – e já como modelo 2020. A naked mais vendida do Brasil chega às revendas nas cores cinza fosco (Ice Fluo), azul metálico (Racing Blue) e preto metálico (Midnight Black).



O motor permanece o mesmo bicilíndrico DOHC de 321 cm³ com arrefecimento líquido, que disponibiliza até 42 cavalos de potência máxima a 10.750 giros, com torque máximo é de 3,02 kgfm nos 9 mil rpm. Os freios ABS atuam em ambas as rodas, que contam com discos de 298 milímetros na dianteira e 220 milímetros na traseira.

No painel, o display de LCD traz indicador de marcha engatada, nível do combustível, temperatura do motor, relógio, hodômetro total e dois parciais e consumo médio e instantâneo. O preço foi reajustado para R$ 21.990, mais o frete.



Solitária versão

A motocicleta continua com o motor monocilíndrico de 162,7 cc que gera 14,7 cavalos | Foto: Divulgação

As regras que entraram em vigor no dia 1º de janeiro obrigam que 100% das motos novas vendidas no Brasil, fabricadas aqui ou importadas, devem usar freio ABS ou, no caso dos modelos com motores de baixa cilindrada, com menos de 300 cc, sistema CBS. A novidade está tirando de linha alguns modelos.

A Honda teve de deixar de fabricar a Bros 160 básica, que utilizava freios a tambor. Agora, a trail com preço mais baixo da Honda é a Bros 160 ESDD, que recebe freios a disco com sistema CBS e custa R$ 12.250.

A motocicleta continua com o motor monocilíndrico de 162,7 cc que gera 14,7 cavalos a 8.500 giros e 1,60 kgfm de torque a 5.500 giros e trabalha acoplado a um câmbio de 5 marchas.

Criatura das pistas

A MV Agusta conquistou 37 títulos mundiais de construtores e levou os seus pilotos a 38 títulos | Foto: Divulgação

Depois da KTM, agora é vez da italiana MV Agusta anunciar que está de volta às pistas para se juntar ao pelotão do campeonato Moto2 deste ano. Depois de 42 anos de ausência de uma das marcas com mais história nas corridas em todo o planeta, a equipe suíça Forward Racing é a responsável pelo regresso.

A MV Agusta conquistou 37 títulos mundiais de construtores e levou os seus pilotos a 38 títulos, de 1952 a 1976. Denominada F2, a moto que marca o regresso da MV Agusta às pistas da motovelocidade será pilotada por Dominique Aegerter e Stefano Manzi.

Parada certa

Novos grafismos e cores também marcam o modelo 2019 para as duas versões da moto – S e Z | Foto: Divulgação

A pequena trail Yamaha Crosser chega a sua versão 2019 com uma novidade: freio a disco nas duas rodas e com ABS de uma via, que só atua na roda dianteira. Novos grafismos e cores também marcam o modelo 2019 para as duas versões da moto – S e Z.

Na S, o para-lama frontal é rente à roda e as tampas do motor recebem pintura preta. Já a Z traz o para-lama elevado e o motor na cor prata. Primeira moto trail até 160 cm³ no Brasil a ser equipada com freio ABS de série, a Yamaha Crosser Z vem nas cores Competition Blue (azul sólido) e Black Eclipse (preto sólido). Na versão S, as cores para 2019 são a Sports White (branco sólido) e Black Eclipse (preto sólido).

O motor é o mesmo monocilíndrico, arrefecido a ar, com 149 cm³ e que gera 12,2 cavalos de potência com gasolina e 12,4 cavalos com etanol. As duas versões da Crosser 2019 estão disponíveis nas concessionárias pelo preço público sugerido de R$ 12.390 mais frete na versão S e R$ 12.590 mais frete na Z.

*Com informações da assessoria/Edmundo Dantas

Leia mais:

Renault Duster continua competitivo no mercado

Veja motos que estão 'bombando' no mercado brasileiro e escolha a sua