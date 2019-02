Ford coloca no mercado o Fusion 2019 com ajustes no visual externo

A Ford acaba de lançar a linha 2019 do Fusion, líder de vendas do segmento de sedãs médios/grandes, com atualizações no design da segunda geração, apresentada ao mundo no Salão de Detroit de 2012.

Com mudanças de estilo na frente e na traseira, o modelo norte-americano, produzido nos Estados Unidos e no México, mantém a oferta de equipamentos de série, um dos seus diferenciais. A linha 2019 do Fusion é formada por três versões, a SEL 2.0 EcoBoost, a 2.0 EcoBoost AWD Titanium e a Titanium Hybrid.



A SEL 2.0 EcoBoost é equipada com motor turbo de 248 cavalos de potência a 5.500 rotações por minuto e torque de 38 kgfm a 3 mil rpm, associado à transmissão automática de 6 velocidades com opção de trocas em “paddle shifts” no volante e tração dianteira.

Segundo a Ford, o carro acelera de zero a 100 km/h em 7,2 segundos e pode chegar a 195 km/h. A configuração traz a partir de agora teto solar elétrico de série. Considerado um dos modelos mais seguros do mercado brasileiro, o Fusion vem com oito airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelhos), cintos de segurança traseiros laterais infláveis – tecnologia exclusiva da Ford –, controle eletrônico de estabilidade e tração AdvanceTrac e assistente de partida em rampa e de chamada de emergência.

Outros destaques são o aerofólio traseiro e bancos dianteiros refrigerados | Foto: Divulgação

A versão incorpora desligamento e acionamento automático do motor, chave com sensor de presença, partida remota, central multimídia Sync 3, ar-condicionado automático e digital dual-zone, bancos dianteiros aquecidos, freio de estacionamento elétrico e luz de assinatura em leds, por R$ 149.900.

A 2.0 EcoBoost AWD Titanium acrescenta a tração integral e várias tecnologias semiautônomas de condução, agrupadas no pacote CoPiloto 360, incluindo alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestre, sistema de monitoramento de ponto cego e de permanência em faixa, piloto automático adaptativo com “stop & go”, farol alto automático e estacionamento automático de segunda geração para vagas paralelas e perpendiculares.

A configuração topo de linha com motor a combustão tem ainda faróis dianteiros e de neblina full-led, aerofólio traseiro e bancos dianteiros refrigerados, por R$ 179.900.

Com o sistema de propulsão híbrida formado pelo motor 2.0 e um elétrico, que geram uma potência combinada de 190 cavalos, a Titanium Hybrid oferece os mesmos equipamentos da versão “top”, por R$ 182.990. Assim, o carro acelera de zero a 100 km em 9,2 segundos e atinge 180 km/h de velocidade máxima.

O Fusion tem ainda faróis dianteiros e de neblina full-led | Foto: Divulgação

É um dos veículos mais econômicos do mercado brasileiro. Uma tela no painel orienta o motorista a dirigir de forma mais eficiente, com desenhos animados de folhas que crescem conforme a economia obtida. “O Fusion Hybrid foi o primeiro carro a oferecer a tecnologia full hybrid no Brasil. É um veículo para quem pensa no futuro sem abrir mão do conforto”, destaca Fabrizzia Borsari, gerente de marcas da Ford.

As mudanças mais marcantes no visual do Fusion estão no novo para-choque dianteiro, com dois apliques cromados no estilo “taco de hóquei” na parte inferior. As versões Titanium têm grade frontal cromada e faróis de neblina de leds.

As rodas de 18 polegadas das configurações “top” também foram redesenhadas. Na traseira, o para-choque e a tampa do porta-malas – com capacidade para 514 litros – ganharam um design mais moderno e limpo, com vincos que se conectam com as linhas laterais.

As lanternas têm novas molduras e o friso central cromado, que as unia, foi eliminado. A oferta de cores inclui cinco opções: Branco Sibéria, Vermelho Vermont, Preto Astúrias, Prata Dublin e Cinza Moscou. A Prata Sevilla está disponível somente para a Titanium Hybrid.

A oferta de cores inclui cinco opções, entre elas o branco | Foto: Divulgação

