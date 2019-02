Fábrica inglesa em Manaus chega a marca de 25 mil motos produzidas

A Triumph está em festa. A marca inglesa com sede na cidade de Hinckley, no condado de Leicestershire, alcançou 25 mil motos montadas na sua unidade industrial na Zona Franca de Manaus, no Amazonas, e isso é um bom motivo para comemoração.

Inaugurada em outubro de 2012, a “Fábrica 6”, como é chamada pelos próprios empregados da empresa, conseguiu manter produção regular durante os primeiros seis anos de operação. Um feito que deve ser celebrado porque, nesse período, o mercado brasileiro de motocicletas enfrentou quedas sucessivas de vendas.

O volume de motos produzidas nas linhas de montagem manauaras é praticamente o mesmo das vendas no mercado nacional, o que também demonstra uma boa sintonia entre a fábrica e a demanda do consumidor local.



A fábrica prevê montar em 2019 um total de 4.950 unidades. Se atingida, essa meta representará um crescimento em torno de 10% sobre o volume alcançado no ano passado. Nas linhas de montagem em Manaus são produzidos atualmente 20 modelos das famílias Bonneville, Tiger e Street Triple.

Até o final deste ano, a Triumph ampliará seu portfolio nacional com mais três modelos “made in Brazil”: Speed Twin, Bobber Black e Scrambler 1200, todos da família Bonneville, dentro do segmento das clássicas, no qual a marca inglesa é referência mundial.

Dos modelos atualmente oferecidos nas concessionárias Triumph no Brasil, apenas um é importado – a poderosa roadster Rocket III. Com seu motor de 2,3 litros com três cilindros, a custom fabricada na Inglaterra chega a impressionantes 22,5 kgfm de torque a 2.500 rpm e entrega 148 cavalos a 5.750 rpm.

A Fábrica 6 tem área construída de 2.946 m² e opera com 60 empregados. A atual capacidade de produção é de 7 mil motocicletas por ano e, desde sua inauguração, a unidade industrial recebeu cerca de US$ 13 milhões em investimentos. No início, a linha de montagem brasileira finalizava apenas sete motocicletas por dia, divididas entre os modelos Bonneville T100, Speed Triple e Tiger 800XC. Atualmente, esse volume chega a 30 motocicletas por dia.

Os 20 modelos Triumph montados em Manaus, dentro de suas respectivas famílias, são: Bonneville – T100 Black, Street Twin, Street Scrambler, T120, T120 Black, Bobber e Thruxton R –, Tiger – 800 XR, 800 XRx, 800 XRx low seat, 800 XCx, 800 XRt, 800 XCa, 1200 XR, 1200 XCx, 1200 XCa e Sport – e Street Triple – R e RS.

