Ford anuncia fechamento de fábrica em São Bernardo do Campo (SP)

A Ford anunciou nesta terça-feira que fechará ainda neste ano sua fábrica de São Bernardo do Campo (SP), que atualmente produz o Ford Fiesta e os caminhões Cargo, F-4000 e F-350.

A montadora informou que a decisão, que também representa deixar o mercado de caminhões na América do Sul, é fruto de uma reestruturação global e que foi tomada após meses de busca de alternativas, "incluindo possíveis alianças e a venda das operações". Entretanto, a direção concluiu que a manutenção das operações na fábrica "exigiria um grande investimento" e que "não havia um caminho viável para a lucratividade".

"A Ford está comprometida com a região da América do Sul por meio da construção de um negócio sustentável e rentável, fortalecendo a oferta de produtos, proporcionando uma experiência positiva para os clientes e um modelo de negócios mais ágil e enxuto", disse em comunicado o presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters.

Como consequência da decisão de encerrar as operações em São Bernardo, a Ford calcula um impacto de cerca de US$ 460 milhões em despesas não recorrentes, que incluem US$ 100 milhões em "amortização e desvalorização acelerada". O valor restante representa pagamentos a funcionários, concessionários e provedores.

Os modelos produzidos em São Bernardo continuarão a ser vendidos até que os estoques se esgotem.

