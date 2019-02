Land Rover apresenta versão mais sofisticada do utilitário Velar

Escolhido pelo World Car Design of the Year como o utilitário esportivo mais bonito do mundo em 2018, o Range Rover Velar acaba de ganhar a edição especial SVAutobiography Dynamic, desenvolvida pela Divisão de Operações de Veículos Especiais (SVO) da Land Rover.

A série é equipada com o motor 5.0 V8 de 550 cavalos de potência e 69,3 kgfm de torque, associado à transmissão automática de 8 velocidades com “paddle shifts” localizados atrás do volante para trocas sequenciais. Segundo a marca britânica, o mais potente Velar acelera de zero a 100 km/h em 4,5 segundos e pode chegar a 275 km/h.



Por fora, a versão SVAutobiography Dynamic se diferencia pelo para-choque dianteiro com entradas de ar maiores para alimentar o V8 Supercharged e esfriar o sistema de freios. A grade frontal e as molduras laterais inferiores combinam com o para-choque traseiro, que aloja o escapamento quádruplo.

A grafia da marca Range Rover no capô e na tampa traseira foram aprimoradas com acabamento recartilhado, uma espécie de serrilhamento das bordas das letras de metal, resultando em um grau de sofisticação ao modelo. O SVAutobiography Dynamic é o único Velar disponível na cor Satin Byron Blue, uma pintura metálica da gama Premium Palette da SVO. Toda a família tem teto contrastante em Narvik Black como padrão.

“O desenvolvimento do Velar SVAutobiography Dynamic é o tipo de projeto para o qual a SVO foi criada. O desafio foi aumentar o desempenho sem comprometer a compostura, capacidade e refinamento inerentes ao Velar. Fizemos isso e, no processo, criamos um SUV que oferece um equilíbrio entre praticidade, desempenho dinâmico e conforto. É um SUV para qualquer ocasião”, diz Michael van der Sande, diretor-executivo da SVO.

As rodas de liga leve de 21 polegadas pesam o mesmo das de 20’’. Como a SVAutobiography Dynamic já é uma customização por si só do Velar, o comprador pode optar ainda por rodas de 22 polegadas com acabamento prateado exclusivo com bordas diamantadas, aumentando o grau de personalização.

As rodas maiores ajudam no próprio desempenho da versão, gerando mais aderência e acomodando feios mais eficientes, com discos dianteiros de 395 milímetros e traseiros de 396 milímetros com construção de duas peças em cada um para aliviar o peso. O tipo de desenho das peças permite que o calor se dissipa de forma mais eficaz para lidar com as maiores forças de frenagem geradas durante a condução de alto desempenho.

O design externo é acompanhado por uma esperada sensação de luxo dentro da cabine, com uma combinação bem cuidada de acabamentos e estofos. O couro Windsor, costurado, perfurado e acolchoado, é exclusivo para a versão SVAutobiography Dynamic.

Os clientes podem escolher entre quatro combinações de cores internas (Ebony, Cirrus, Tan Vintage e Pimento). A configuração tem bancos dianteiros aquecidos e refrigerados com 20 tipos de ajustes, memória e funções de massagem.

Os toques especiais se estendem ao volante esportivo desenvolvido especialmente para a versão, incluindo um aro contornado em alumínio, e aos “paddle shifts” no mesmo material. Mais abaixo, o seletor de marchas rotativo e os controles circulares para o sistema de infoentretenimento Touch Pro Duo têm um sofisticado acabamento recartilhado.

Opcionalmente, um pack de fibra de carbono adiciona uma sensação mais moderna à cabine, com material de aço distinto, enquanto os pedais esportivos e as placas de metal iluminadas com a inscrição “Range Rover” completam o visual.

As calibrações para o sistema de tração nas quatro rodas, o Diferencial de Bloqueio Traseiro Ativo, a transmissão de 8 marchas, a direção e a suspensão a ar foram feitas sob medida para o SVAutobiography Dynamic, proporcionando uma experiência de condução mais focada.

Os engenheiros da SVO gastaram quase 65 mil horas no desenvolvimento da configuração, agora, topo de linha do Velar. O caráter único da SVAutobiography Dynamic se reflete também por seu escapamento, que fornece uma “trilha sonora” para combinar com o desempenho.

O sistema de escape tem uma tecnologia de válvula para otimizar o som do propulsor conforme a condição de condução, realçando o inconfundível ruído do V8. A edição especial do Velar não tem previsão de chegada ao mercado brasileiro.

