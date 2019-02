Peugeot apresenta o Concept 508 Peugeot Sport no Salão de Genebra

A Peugeot Sport, divisão esportiva da marca do leão, mostrará o Concept 508 Peugeot Sport Engineered no Salão de Genebra deste ano, que abrirá as portas para o público de 7 a 17 de março. O destaque do protótipo é sua propulsão híbrida plug-in, composta por um motor a gasolina PureTech (turbo) de 200 cavalos e dois elétricos acoplados em cada eixo.

A potência combinada é de 400 cavalos, com torque de 50,5 kgfm. A tração é integral. Conforme a Peugeot Sport, o conceito acelera de zero a 100 km/h em apenas 4,3 segundos e da imobilidade a 400 km/h em 12,5 segundos. A velocidade máxima é de 250 km/h, limitada eletronicamente.

Derivado do 508 Hybrid, o Concept 508 Peugeot Sport Engineered tem emissões de 49 g/km no ciclo da União Europeia WLTP (em livre tradução, Procedimento Mundial Harmonizado de Teste de Veículos), em muito devido à bateria com 11,8 kWh de capacidade, que assegura uma autonomia de 50 quilômetros no modo totalmente elétrico. Segundo a fabricante francesa, no modo Sport, a união das potências térmica e elétrica é efetiva até 190 km/h, o que também é decisivo para os baixos consumo e as emissões.

Para ter a performance esportiva, o chassi e os itens de segurança do Concept 508 receberam várias modificações. O sistema de freios tem discos dianteiros ventilados com 380 milímetros de diâmetro montados em uma estrutura de alumínio com pinças de quatro pistões.

A suspensão foi rebaixada, a direção tem assistência elétrica progressiva e os pneus são Michelin Pilot Sport 4S de medida 245/35R20. O Concept 508 tem alterações externas e internas, tanto funcionais quanto estéticas.

A aerodinâmica foi aperfeiçoada recorrendo à tecnologia de impressão 3D, o para-choque dianteiro é mais pronunciado e conta com duas grandes tomadas de ar em forma de concha. Na traseira, um novo difusor mais eficaz substitui o tradicional defletor.

“O Concept 508 Peugeot Sport Engineered intensifica o caráter radical do 508 com a escolha de elementos aerodinâmicos inovadores. Esse conceito reflete nossa visão de uma nova esportividade, na qual a eficiência passa a ser a elegância”, valoriza Gilles Vidal, Diretor de Estilo da Peugeot.

O interior tem o conceito i-Cockpit, destacando o volante esportivo pequeno forrado com Alcântara e com inserções em fibra de carbono e o head-up display. Os bancos foram projetados especialmente para o Concept 508 e são revestidos em Alcântara, que também está no teto, nas colunas, nos painéis das portas e na manopla do câmbio, com o console central em fibra de carbono.

A Peugeot Sport é conhecida por suas equipes de engenharia de competição e para clientes comuns, principalmente com o 908 e o 3008 DKR, ganhadores das 24 Horas de Le Mans e no Rali Dakar, respectivamente, ou nos modelos 208 R2, 308 Racing-Cup e 308 TCR. Esse “know-how” pode ser visto ainda nas ruas e estradas da Europa, com o RCZ-R, de 2013, o 208 GTi 30th, de 2014, e o 308 GTi, de 2015.

Para conceber o Concept 508, a Peugeot Sport foi buscar a experiência adquirida em outros dois carros-conceito eletrificados: o 208 Hybrid, de 2013, com desempenho GTi, baixos consumo e emissões e que acelera de zero a 100 km/h em 8 segundos, e o 308 R Hybrid Concept, de 2015, com um desempenho de competição e potência combinada de 500 cavalos, torque de 73,5 kgfm e aceleração até os 100 km/h em 4 segundos.

Leia mais:

Renault Duster continua competitivo no mercado

Land Rover apresenta versão mais sofisticada do utilitário Velar