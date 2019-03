Lançamento: Kicks Surf da Nissan chega com inspiração no mar

O carro-conceito se destaca pelo design de grafismos inspirados nas ondas do mar por meio de uma interpretação matemática | Foto: Divulgação

A Nissan acaba de apresentar o Kicks Surf Concept, realçando as raízes do nome do SUV produzido no Complexo de Resende (RJ). Vindo da expressão em inglês “kicks”, com significado “doing something for fun” (fazer alguma coisa por diversão), o carro se aproxima agora das emoções do surfe.

A chegada do protótipo da Nissan, que em um primeiro momento não deve se tornar um veículo de série, não poderia ser em uma hora mais adequada, com os recentes títulos mundiais dos brasileiros Gabriel Medina (2014 e 2018) e Adriano de Souza, o Mineirinho, em 2015.

O veículo-show em alusão ao esporte das ondas é baseado na versão topo de linha do Kicks, que está no mercado com preço de R$ 101.390. O motor é o 1.6 bicombustível de 114 cavalos de potência a 5.600 rotações por minuto e torque de 15,5 kgfm a 4 mil rpm, associado à transmissão CVT X-Tronic com modo Sport. Conforme números da Nissan, o carro acelera de zero a 100 km/h em 12,4 segundos.

| Foto: divulgação

Para o Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, o Kicks tem consumo de 8,1 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada com etanol e de 11,4 km/l no ciclo urbano e 13,7 km/l na rodovia abastecido com gasolina. De acordo com dados da Fenabrave, representante das concessionárias no país, o crossover da Nissan, apresentado no Brasil em 2016, teve uma média de 3,8 mil unidades vendidas por mês no ano passado.



A equipe do Estúdio de Design da Nissan América Latina, liderada por John Sahs, teve como inspiração a paixão pelo surfe e as famosas praias da América Latina para desenvolver o “show car”. O modelo se destaca pela incorporação de características e elementos exclusivos para enfrentar o asfalto e as aventuras dos surfistas.

“Para desenvolver o conceito de design do Kicks Surf, imaginamos que ele deveria ser o aliado perfeito para o estilo de vida e as necessidades dos surfistas. Por isso, fizemos analogias entre a emoção sentida pelos esportistas e a inovação de nossos veículos”, comentou Sahs.

O Kicks, o primeiro modelo global da marca japonesa apresentado ao mundo na América Latina e que foi inspirado na cultura e vitalidade dos clientes dessa região, serviu como tela para dar forma à criatividade da equipe de Sahs.

O carro-conceito se destaca pelo design de grafismos inspirados nas ondas do mar por meio de uma interpretação matemática, semelhante à Sequência de Fibonacci, uma sucessão de números que obedece a um padrão no qual cada elemento subsequente é a soma dos dois anteriores. Os designers do Kicks Surf Concept escolheram a cor do céu e do mar como predominante no conceito não por acaso.

| Foto: divulgação

“O azul é uma cor em evolução, que vai do escuro ao claro e, com isso, quisemos representar a variedade de tons da água do mar. O acentuado tom de amarelo-esverdeado brilhante em combinação com o azul dá ao Kicks Surf Concept uma sensação dinâmica e esportiva”, pondera Sahs.

Para oferecer equipamentos adaptados às necessidades dos surfistas, os designers entrevistaram os irmãos Alejo e Santiago Muñiz, que competem pelo Brasil e pela Argentina, respectivamente. Os esportistas compartilharam as necessidades básicas para um veículo adaptado ao surfe.

O Kicks Surf Concept conta com uma proteção na área de carga traseira para transportar alguns dos acessórios que um surfista precisa durante uma viagem ou quando sai para treinar e barras transversais de teto para colocação das pranchas. Dentro, conta com detalhes nos acabamentos e costuras na cor azul, que se harmonizam com os tons externos.

O Kicks Surf associa as tecnologias da Nissan Intelligent Mobility a outras criadas para os surfistas profissionais. Uma delas é o sistema de chave inteligente, adaptado à pulseira KLS, ou “Surfe Sem Chave”. O novo dispositivo permite que os surfistas utilizem uma pulseira, resistente à água, para abrir e fechar o carro.

Assim, ficam livres do estresse de ter de esconder as chaves antes de entrar na água, carregando a pulseira nas ondas. Outros acessórios incluem um sistema de ducha portátil e um trocador, para que os surfistas possam tirar a roupa de banho ao ar livre.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

10 carros mais vendidos do Brasil em fevereiro, veja a lista:

Motocicleta: maxitrail R 1250 GS da BMW será montada em Manaus