Motocicletas: conheça os modelos da Honda para 2019

As exportações da CRF 250F começaram pelos Estados Unidos e pela Austrália | Foto: Divulgação

Tipo exportação

No final de fevereiro, a Honda começou as exportações da CRF 250F produzida no Polo Industrial de Manaus e apresentada no Brasil em outubro passado. As vendas se iniciaram pelos Estados Unidos e pela Austrália e deverão se expandir a outros países, mas a Honda não revela para quais por considerar essa uma ‘informação estratégica’.

No mercado norte-americano, a CRF 250F encaixa-se no segmento trail, dentro da gama off-road. O preço sugerido é de U$ 4.599 (algo bem próximo dos R$ 17.400) – no Brasil, a moto segue oferecida pelos mesmos R$ 14.990 da época do lançamento.

Exceto por algumas discretas adaptações para se encaixar às preferências de cada mercado, as motos vendidas aqui e no exterior são idênticas. No mercado nacional, a meta é comercializar 10 mil unidades em 2019 – sendo que apenas no último trimestre de 2018 foram produzidas 6.580 motos, segundo a Abraciclo.

Com ABS

200 Duke é um destaque estilístico no segmento | Foto: Divulgação

De acordo com a subsidiária brasileira da KTM, a city 200 Duke passa a contar com freios ABS de dois canais em seu modelo 2019. A pequena Duke chega às concessionárias nas cores preta e branca, sendo que ambas as opções trazem as rodas na cor laranja, característica da fabricante.

Com design agressivo e linhas herdadas de modelos maiores da família, como a 690 Duke vendida na Europa, a 200 Duke é um destaque estilístico no segmento.

A menor motocicleta da família Duke ainda traz garfo invertido dianteiro da grife WP de 150 milímetros de curso e 43 milímetros de diâmetro e pinça de fixação radial no disco de freio dianteiro de 300 milímetros de diâmetro. Na traseira, o disco de freio têm diâmetro de 230 milímetros.

O motor é um DOHC de 199,5 cm³ monocilíndrico arrefecido a líquido, com potência de 26 cavalos a 10 mil giros e torque de 1,98 kgfm a 8 mil rpm. A KTM 200 Duke ABS 2019 chega pelo preço sugerido de R$ 17.900, com despesas de frete inclusas.

Questão de etiqueta

A moto estará disponível nas cores vermelho metálico e preto perolizado | Foto: Divulgação

A Honda divulgou o preço e a data de chegada às concessionárias da naked CB 1000R. A moto será produzida na planta da Zona Franca de Manaus, no Amazonas, e chegará ao mercado em abril pelo preço sugerido de R$ 58.690 (base Estado de São Paulo).

Estará disponível nas cores vermelho metálico e preto perolizado. A nova CB 1000R tem um forte apelo retrô, mas sem perder as linhas esportivas. O motor é um quatro cilindros em linha de 998 cm³ DOHC derivado da última geração da CBR 1000RR Fireblade, no entanto, retrabalhado para oferecer torque e potência de acordo com a proposta da moto.

A nova CB 1000R produzida no Brasil tem 141,4 cavalos a 10.500 giros, enquanto o torque máximo é de 10,2 kgfm nos 8.250 rpm.

Inspiração explícita

A previsão é que a nova F850 RS chegue ao mercado ainda durante o verão europeu | Foto: Divulgação

Quando a BMW revelou no Concorso d’Eleganza Villa d’Este, realizado em maio do ano passado na Itália, a exótica concept 9 Cento, deixou claro que a marca planejava uma série de novos modelos inspirados no conceito.

Agora, sem querer, a BMW acabou por confirmar a chegada da nova F850 RS, primeiro modelo de série inspirado na 9 Cento. Nas pequenas letras colocadas no fundo de um folheto de publicidade que vazou na internet, está escrito que a BMW apresenta a nova F850 RS como uma moto que servirá para os motociclistas que pretendem entrar no mundo das touring, uma alternativa às maiores K1600 ou à R1250 RT.

Em relação à 9 Cento, na qual as novas F850 se baseiam, ainda não se sabe se a BMW utilizará mesmo o inovador sistema de fixação de malas laterais da moto conceitual, que aproveita superfícies magnéticas para fixar as bagagens à moto, em vez dos convencionais mecanismos de encaixe. A previsão é que a nova F850 RS chegue ao mercado ainda durante o verão europeu.

