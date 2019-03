Honda continua líder isolada no mercado brasileiro de motos

A Honda continua como líder disparada no mercado brasileiro de motocicletas em 2019, com 78,20% de participação e 136.778 unidades vendidas no primeiro bimestre do ano. É seguida de longe pela Yamaha, com 13,61% de participação e 23.804 emplacamentos em janeiro e fevereiro.



Nos dois primeiros meses deste ano, foram emplacadas 174.903 motocicletas no Brasil, o que representa um crescimento de 24,9% na comparação com o mesmo período de 2018, quando foram vendidas 140.032 unidades, de acordo com levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O veículo mais vendido do país continua a ser a Honda CG 160, com 49.553 emplacamentos no primeiro bimestre.



Estranha no ninho

Harley-Davidson LiveWire | Foto: Divulgação

O Salão Internacional de Genebra 2019, que acontece de 7 a 17 de março na Suíça, é um dos mais tradicionais eventos de automóveis do mundo. Mas a Harley-Davidson não se intimidou e aproveitou os holofotes para exibir mais uma vez seu grande lançamento para o ano, a nova motocicleta elétrica LiveWire, além de outros três conceitos elétricos leves.

A marca aproveitou para anunciar algumas especificações de desempenho da versão final de produção da LiveWire: aceleração de zero a 100 km/h em 3 segundos e de 100 a 130 km/h em 1,9 segundo, autonomia urbana de até 225 quilômetros, ou até 142 quilômetros de autonomia combinada (cidade e estrada).

A tecnologia DC Fast Charge permite a recarga da bateria de zero a 80% em 40 minutos ou de zero a 100% em uma hora. “A LiveWire é o ápice em uma nova era de propulsão de veículos elétricos da Harley-Davidson”, disse Marc McAllister, vice-presidente de Planejamento de Produto e Portfólio da Harley-Davidson.



Para europeu ver

Suzuki GSX-R 125 2019 | Foto: Divulgação

A Suzuki lançou no mercado europeu a pequena esportiva GSX-R 125 2019. O modelo coloca a Suzuki na briga pelo mercado das esportivas de entrada na Europa, que já conta com modelos com configuração similar, como a Yamaha YZF-R125 e a KTM RC125.

O design da GSX-R 125 é totalmente inspirado nas esportivas maiores da marca. Grafismos e cores foram “emprestados” da GSX-R1000 da MotoGP. Seu preço será pouco acima dos 4 mil euros, aproximadamente, R$ 17 mil.

O motor monocilíndrico de 124,4 cilindradas refrigerado a líquido, com duplo comando no cabeçote, gera a potência máxima de 15 cavalos a 10 mil giros e torque máximo de 1,17 kgfm aos 8 mil rpm, com câmbio de 6 velocidades. Não há notícia sobre a chegada da GSX-R 125 ao Brasil.



Inspiração etílica

Indian Jack Daniel’s Springfield Dark Horse | Foto: Divulgação

A Indian Motorcycles, marca norte-americana de motocicletas sediada em Minneapolis, juntou-se à Jack Daniel’s e à empresa de personalização automotiva Klock Werks Kustom Cycles para criar a série limitada Jack Daniel’s da bagger Springfield Dark Horse.

Pintada à mão em tons de preto e cinza com brasões da destilaria em diversos pontos, a série marca o quarto ano seguido de parcerias da Indian com a mais famosa destilaria de bourbon do Tennessee.

O motor é o inédito V2 Thunder Stroke 116, de 1.900 cm³. Apenas 177 unidades dessa versão da Springfield Dark Horse estarão disponíveis globalmente a partir de setembro, por US$ 36.999 – cerca de R$ 142 mil.

Cada comprador ainda leva para casa uma garrafa de uma série especial do “Tennessee whiskey” com o nome do proprietário, a numeração da edição da moto e o chassi gravados.

Os interessados terão de se inscrever no site https://2019jackdanielsindianmotorcycle.com até o dia 17 de março. Após o encerramento das inscrições, os vencedores serão selecionados aleatoriamente e convocados pelo seu representante preferido da Indian.

