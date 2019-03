Manaus ganha nova opção de concessionária de veículos pesados

Concessionária Porto Caminhões tem uma estrutura de 6.500 metros quadrados de área construída no Distrito Industrial | Foto: Ione Moreno

Manaus - Os clientes da Iveco - fabricante de veículos pesados, caminhões, ônibus e utilitários leves - na região Norte ganharam na noite desta quarta-feira (27) mais uma opção: a Porto Caminhões, o novo ponto de vendas e pós-vendas dos veículos da marca no Amazonas. Com um investimento inicial de R$ 3,8 milhões e mais de 6.500 metros quadrados de área construída, o empreendimento conta com 25 empregos diretos, além de um prédio sustentável, localizado na avenida Javari, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

"Fizemos um projeto totalmente ecológico, com estrutura de contêiner reciclado e energia solar captada por placas solares. Somos abastecidos com água reaproveitada da chuva, filtrada e reutilizada, tanto na loja quanto na pós-venda, nos trabalhos de lavagens e troca de veículos. Nossa preocupação era não agredir o meio ambiente", declarou o proprietário da Porto Caminhões, o empresário João Luiz Oliva Pinto.

Coquetel de inauguração da Porto Caminhões reuniu empresários do ramo | Foto: Ione Moreno

Segundo o proprietário, o empreendimento está gerando empregos diretos e indiretos. "Inicialmente contratamos mecânicos, mecatrônicos e vendedores. E outras categorias com pessoas experientes para poder dar um atendimento diferenciado para nossos clientes", disse.

Atendimentos

A concessionária deve oferecer mais ferramentas ao mercado, com o objetivo de atender os padrões da marca e atendimento aplicado e de alta qualidade.



"Nossa preocupação era ter uma loja com o que mais o cliente precisa. Não só os veículos, mas principalmente peças e serviços, porque o cliente tem uma demanda muito reprimida e uma necessidade muito grande de produto que o mercado necessita, e que nós tivemos essa preocupação. Abastecemos nosso estoque até além do que nos foi sugerido pela própria montadora para poder atender as demandas dos nosso consumidores", contou João Luiz.

João Luiz Olivia Pinto, proprietário da Porto Caminhões acompanhado da Gerente Geral, Antônia Clea Olivia Pinto | Foto: Ione Moreno

O empresário ainda ressaltou que é parceiro da Iveco há quase 20 anos e conhece as necessidades dos clientes e deve inovar com as mídias digitais. "Além do atendimento físico, estamos apostando muito nas redes sociais com o telepeças e com as vendas pela internet, onde o cliente vai poder acessar todo o catálogo, escolher e agendar o serviço previamente. Também vamos ter oficina volante para ir ao nosso cliente".

Produtos

As operações da Porto Caminhões possuem uma linha completa de peças, com estoques baseados nos veículos vendidos na região amazônica. A nova concessionária ainda conta com uma oficina de serviços totalmente equipada com as ferramentas e acessórios Iveco.

Porto Caminhões, o novo ponto de vendas e pós-vendas | Foto: Ione Moreno

"A corporação está evoluindo nos seus produtos. Recentemente teve o lançamento do caminhão Hi Road , que é um veículo que vai de pesado até extra-pesado, campeão de economia e robustez. Teremos o lançamento nos próximos meses da linha entre 9 e 11 toneladas , comunhões modernos e robustos e a maioria dos veículos da Iveco, atualmente, são caminhões automatizados ou seja que dão conforto e tranquilidade para os motoristas", informou João Luiz.

Expansão

O empreendimento é administrada por um grupo local que já atua há 30 anos no Amazonas. Com a consolidação da concessionária no Amazonas, a empresa deve expandir ainda mais. "Vamos nos fortalecer e brevemente abriremos um ponto assistencial em Roraima para alcançar as demandas da região", pontou Luiz.

Edição: Lucas Vítor Sena

