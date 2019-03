Do Exército para os civis: Volkswagen lança caminhão exclusivo

A cabine Constellation garante conforto extra na operação | Foto: Divulgação

A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de lançar o Constellation 15.190 4x4 no mercado brasileiro. Segundo a fabricante, os principais diferenciais do cavalo-mecânico são a força para rodar em qualquer terreno e a capacidade de vencer subidas extremas.



Além dos atributos técnicos conferidos pela tração 4x4, o modelo conta com outro trunfo estratégico: não requer abastecimento de Arla 32. A “novidade” na verdade é a chegada ao mercado civil de um modelo que era oferecido com exclusividade ao Exército Brasileiro – para o qual mais de 4 mil unidades já foram comercializadas.



O desenvolvimento da “versão civil” do Constellation 15.190 4x4 resultou em um modelo aprimorado. Com peso bruto total combinado de 27 toneladas, oferece ângulo de ataque superior, superando os 26 graus.

O motor MAN D08 de quatro cilindros com 4,6 litros e reduzido peso entrega 186 cavalos de potência, com torque máximo a 71,4 kgfm disponível de 1.100 a 1.600 giros, adequado para esse tipo de aplicação. Atua acoplado a um câmbio manual Eaton FS 5406 A com 6 marchas sincronizadas à frente e uma à ré.

O Exército já comprou 4 mil unidades | Foto: Divulgação

O fato do motor MAN D08 contar com sistema EGR elimina a necessidade de abastecer com Arla 32, o que simplifica sua logística em locais sem infraestrutura de abastecimento e diminui os custos operacionais.

O entre-eixo de 4,80 metros do Constellation 15.190 4x4 é adequado para atender às aplicações do modelo. A aptidão para encarar terrenos maltratados se expressa também no eixo traseiro com bloqueio no diferencial, sistema que pode ser acionado por meio de um botão no painel para auxílio em terrenos de baixa aderência, além de pneus 10.00 R20, específicos para operações com tração integral.

O eixo dianteiro é da Marmon Herrington, assim como a caixa de transferência que equipa o modelo para garantir a distribuição da tração entre os eixos, oferecendo duas relações de transmissão. Já o eixo traseiro motriz é um Meritor MS 23-145 com bloqueio de diferencial.

A suspensão dianteira tem feixe de molas semielípticas enquanto a traseira tem feixe de molas principais semielípticas de ação progressiva e molas auxiliares parabólicas. Ambas têm amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barras estabilizadoras.

O para-choque confere mais robustez ao modelo. | Foto: Divulgação

Conforme a fabricante, a cabine Constellation garante conforto extra na operação do Constellation 15.190 4x4 e o pacote Robust credencia o caminhão com durabilidade superior e baixo custo de investimento. O para-choque curto e metálico foi desenvolvido para aplicações mistas e fora-de-estrada e confere mais robustez ao modelo.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus acredita que a maior demanda virá dos segmentos eletricitário, de mineração, da construção civil, do agronegócio, do madeireiro, do sucroalcoleiro e de bombeiro.

“O Constellation 4x4 superará as expectativas de qualquer cliente em busca de um caminhão com vocação para o trabalho pesado, com a oferta do melhor custo de aquisição”, comemora Ricardo Yada, supervisor de Marketing de Produto da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

