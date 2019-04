Volvo Cars chega a Manaus com novo conceito de concessionária

Volvo tem linha completa de SUV's e Sedãs | Foto: Ione Moreno

Manaus - A Volvo Car Brasil escolheu Manaus para ser a primeira cidade do pais a ter uma concessionária com novo padrão mundial de atendimento voltado para a comunicação visual. A nova unidade inaugurada e representada pelo grupo GB Amazon fica na avenida Constantino Nery, 2030, São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus. Um coquetel com direito a presença de membros da alta cúpula da marca foi realizado na noite de quarta-feira (17) para recepcionar convidados e clientes.

A nova loja Volvo Cars Brasil em Manaus tem como foco atender no novo conceito mundial de comunicação visual, chamado Volvo Retail Experience (VRE), a qual apenas o Brasil ainda não estava contemplado. O VRE oferece uma experiência inovadora de estrutura da loja, de oficina e de relacionamento com o cliente. Toda decoração foi trazida diretamente da Suécia, país de origem da marca desde 1927.

De acordo com o presidente da GB Amazon Volvo Cars em Manaus, Nuno Silva, uma das novidades é que todos os carros à venda tem disponível um iPad para fazer explicação técnica e detalhes do carro de forma rápida e fácil, sem falar em um display totalmente digital. “Dessa forma, o cliente tem um conteúdo explicativo completo sobre o veículo", detalha.

As expectativas da GB Amazon Volvo Cars para o mercado manauara são as melhores possíveis, tanto que antes mesmo de inaugurar a concessionária, 22 novas unidades já estavam sendo comercializadas. “Todas as unidades que vocês estão vendo na concessionaria já foram vendidas. Está sendo algo acima do que esperávamos”, salienta Nuno Silva.

Coquetel de inauguração da GB Amazon Volvo Cars | Foto: Ione Moreno

Veículos

A concessionária chega trazendo a linha completa da Volvo de veículos Premium para os clientes manauaras. Entre os modelos estão a perua V60, o hatch V40, os SUV´s XC40, XC60, XC90, e o sedã S90. Um dos destaque é o XC90 Híbrido (motor que funciona tanto por eletricidade como por combustão) e ainda tem 407 cavalos de potência e está disponível para pronta entrega.

O preço dos carros variam de R$ 129,9 mil, para o modelo V40 hatch, até R$ 550 mil. “Como os carros híbridos tem sido a grande sensação do momento, o XC90 Híbrido sai como um grande opção de ótimo custo benefício e também de veículo sustentável, por um valor de R$ 299 mil”, explicou a consultora da Volvo, Cleunice Fischer.

Além dos modelos já presentes, em agosto a Volvo lança o sedã S60 para completar a linha do modelo no Brasil. O veículo é um sedã médio, que traz todo o conceito de segurança, conforto e opções de conectividade da marca. O preço ainda não está confirmado para o Brasil, mas a marca promete um preço competitivo. A média de preço para os sedãs médios pode variar no mercado brasileiro de R$ 190 mil e vai até R$ 270 mil.

O S60, será o único sedã desse porte, com motor híbrido e tecnologia de condução assistida que auxilia o condutor com aceleração e frenagem até 130 km/h. “É um veículo que vai ajudar ainda mais a volvo a atingir o público consumidor”, garantiu João Oliveira, presidente do Grupo de Operações da Volvo no Brasil.

João Oliveira, à esquerda, Nuno Silva ao meio, e o fundador da GB Amazon, à direita, Mauricio Bastazini | Foto: Ione Moreno

Novo mercado



“É um prazer imenso chegar no mercado amazonense. Procuramos com bastante cuidado um grupo que representasse todos os valores que a Volvo tem, e agora achamos o caminho com a GB Amazon”, explicou João Oliveira.

A marca já tinha batido recorde de vendas em 2018, mas já tem previsão para quebra de uma nova meta e vender 8 mil carros em 2019. A Volvo é consolidada como a quarta maior marca de veículo Premium no Brasil e busca entrar no pódio o quanto antes, e aposta em um novo modelo, que é o S60.

A marca Volvo está presente em todas as regiões do Brasil e agora chega à região Norte, por meio da capital amazonense. A marca já teve um veículo lançado em 1956, com o nome de Amazon, em referência as guerreiras amazonas, que deram nome ao nosso Estado.

Publicidade

Em Manaus, a Volvo chega como mais uma marca prêmio e para fixar o nome no mercado local, conta com o apoio da Magic Publicidade. O gerente de mídia da Magic, Adriano Moura, disse que Manaus merecia esse nicho, principalmente em itens como segurança e tecnologia.

"É um enorme prazer a Magic Publicidade estar junto com o grupo Bastazini, e crescendo junto com eles, levantando a marca Volvo, para ser mais conhecida ainda no mercado no local", comentou.

Adriano Moura à esquerda, da Magic Publicidade | Foto: Ione Moreno

Edição: Lucas Vítor Sena



Leia mais:

Mercedes Benz dispara na venda de caminhões leves no Brasil

Do exercito para os civis Volkswagen lança caminhão exclusivo