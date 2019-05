Salão Moto Brasil será no Parque Olímpico do Rio de Janeiro

Salão Moto Brasil 2019 Parque Olímpico do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Pela primeira vez, o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, localizado na Zona Oeste carioca, será o cenário do Salão Moto Brasil. A nona edição do evento acontecerá de 30 de maio a 2 de junho em uma área aberta próxima ao Centro Olímpico de Tênis, no complexo esportivo e de lazer construído para abrigar os jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

Com o objetivo de gerar negócios, entretenimento, educação e turismo, o evento terá expositores de montadoras, fabricantes e distribuidoras de motopeças e acessórios. O novo local permitiu ao evento oferecer novas atrações: uma pista de Flat Track, modalidade de disputa de motocicletas com pista em formato oval na terra, e uma pista de avaliação das motos com 2.800 m². Haverá ainda um palco para shows, food trucks e o Globo da Morte.

Durante o Salão será realizado o 5° Bike & Art Show, exposição de trabalhos de diferentes profissionais de customização de motocicletas no Brasil. Na edição de 2018, cerca de 73 mil pessoas visitaram os mais de cem estandes do evento. Para este ano, a expectativa é superar os 80 mil visitantes. Informações e ingressos pelo site www.salaomotobrasil.com.br

Chamada às bávaras

Scooter BMW C 600 Sport | Foto: Divulgação

A BMW anunciou um chamado de recall para os scooters C 600 Sport e C 650 GT. De acordo com o comunicado da fabricante, o flexível do freio da roda dianteira das unidades convocadas - fabricadas de maio de 2013 a janeiro de 2015 - pode apresentar pequenas trincas ao longo de sua extensão.

Se tais trincas existirem, as unidades afetadas podem perder eficiência de frenagem devido ao vazamento do fluido de freio e, em casos mais graves, acidentes com danos físicos e materiais podem acontecer.

A marca pede que os proprietários dos modelos em questão entrem em contato com uma das concessionárias autorizadas da fabricante para agendar uma verificação.O agendamento do serviço é imediato e tem duração de cerca de uma hora. A verificação do componente, assim como sua substituição, caso necessário, serão efetuados gratuitamente.

Para verificar as unidades que estão dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, basta acessar o site www.bmw-motorrad.com.br e clicar nas opções “Serviços e Acessórios”, “Recall” e “Consulta de Recall”. O telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall, é 0800 019 7097. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.



Nova fase

Motocicleta elétrica Fuell Flow | Foto: Divulgação

Aos 69 anos, o engenheiro de motocicletas norte-americano Erick Buell, criador da marca que levava seu sobrenome e era parte do grupo Harley-Davidson, está por trás da startup Fuell em um novo projeto de motocicletas e bicicletas elétricas. Em 2009, as operações da Buell foram encerradas pela Harley. A montadora norte-americana alegou que estava focando em seus próprios produtos.

Agora, Erick Buell retorna com um projeto diferente, destinado a mobilidade urbana. Com preços a partir de US$ 10.995, a moto Fuell Flow mantém visual que faz lembrar os modelos a gasolina da antiga Buell. De acordo com a Fuell, a autonomia da Flow pode chegar a 240 quilômetros em ambiente urbano, e é capaz de fazer de zero a 100 km/h em 2,7 segundos.



Dentro da lei

Motocicleta KTM 200 Duke ABS | Foto: Divulgação

Para cumprir as legislações brasileiras vigentes, a KTM apresenta o modelo 200 Duke ABS 2019, que substitui a 200 Duke. A moto de entrada da marca austríaca, única fabricante a ter equipe oficial em todas as modalidades do Mundial de Motovelocidade, incorpora os freios ABS, um equipamento que se tornou obrigatório e que proporciona aumento da segurança nas frenagens.

O modelo preserva as configurações da geração anterior, como pinças de freio com montagem radial e suspensão dianteira invertida. O preço público sugerido é de R$ 17.900, com frete incluso.

