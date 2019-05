Emplacamento de veículos teve crescimento em abril, diz Fenabrave

Volkswagen Up! | Foto: Divulgação





São Paulo (SP) - Conforme dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os dois segmentos – carros e comerciais leves – com maior volume de emplacamentos tiveram crescimento de 5,42% em abril em relação ao mesmo período de 2018, com 221.321 unidades vendidas. Em comparação a março deste ano, o avanço foi de 10,92%. No acumulado dos quatro primeiros meses de 2019, a alta foi de 8,71%, com 801.330 unidades comercializadas no intervalo deste ano ante ao de 2018.

Entre os modelos, o “Top Ten” em abril mostrou o Chevrolet Onix mantendo uma liderança de mais de quatro anos, com 19.619 emplacamentos, seguido pelo Hyundai HB20, que pela primeira vez ultrapassou a barreira das 10 mil unidades vendidas (10.386). O Ford Ka hatch continuou na terceira posição, com 8.772 unidades, à frente do Renault Kwid (7.319), do Volkswagen Gol (7.180), do Fiat Argo (6.839), do Chevrolet Prisma (6.714), da Fiat Strada (6.128), do Jeep Renegade (5.714) e do Ford Ka sedã (5.610).

No ranking das montadoras, a General Motors foi a primeira em abril, com 34.576 veículos vendidos e 18,28% de participação, seguida pela Volkswagen (27.663 e 14,63%), pela Hyundai (18.872 e 9,98%), pela Ford (17.781 e 9,40%), pela Renault (17.445 e 9,23%), pela Fiat (17.232 e 9,11%), pela Toyota (15.762 e 8,34%), pela Honda (11.092 e 5,87%), pela Jeep (10.700 e 5,66%) e pela Nissan (6.009 e 3,18%).



Pequeno mais acessível



O Up! está com preços mais convidativos, mas perdeu algumas versões. O subcompacto da Volkswagen tem na linha 2019 apenas três configurações – MPI, Connect e Xtreme –, partindo, a primeira, de R$ 49.590. A nova versão de entrada, a MPI, equipada com motor 1.0 com 82 cavalos de potência e torque de 10,4 kgfm, tem como itens de série ar-condicionado, direção elétrica, faróis diurnos, computador de bordo, retrovisores e vidros elétricos, chave canivete, ajustes de altura do banco do motorista e da coluna da direção e som com comandos no volante.

Por outro lado, não conta mais com sensores de estacionamento traseiros, faróis de neblina e opcionais. Tanto a configuração intermediária quanto a topo de linha utilizam o motor 1.0 TSI (turbo) de 105 cavalos e 16,8 kgfm de torque. A Connect, a R$ 54.890, adiciona em relação à MPI iluminação ambiente do painel, som com conexão Bluetooth, rodas de liga leve de 15 polegadas e faróis de neblina. A “top” aventureira Xtreme, com preço de R$ 56.890, entra no lugar da Cross Up!, sem o controle automático de velocidade e o volante revestido com couro.

Em paz com o ambiente

Hyundai Ioniq | Foto: Divulgação

Com conectividade abrangente e aprimoramentos no design, a Hyundai apresenta o novo Ioniq. A partir de seu lançamento, em 2016, o modelo da marca sul-coreana foi o primeiro carro planejado desde o início para oferecer três “powertrains” ecologicamente corretos – híbrido, plug-in híbrido e totalmente elétrico. O novo Ioniq tem avançados recursos, o de conectividade Blue Link, sistemas SmartSense de segurança ativa e assistência ao motorista e infoentretenimento de última geração. Os estilos exterior e interno ganharam modernidade. “Nossos novos modelos Ioniq se baseiam no sucesso da primeira geração, graças a uma série de atualizações, tanto em termos de recursos de conectividade quanto de design. Quando se trata de veículos de mobilidade ecológica da Hyundai, o Ioniq está liderando o caminho, oferecendo aos nossos clientes tudo o que precisam, graças às tecnologias de melhoria de vida e de fácil utilização”, diz Thomas Schmid, diretor de operações da Hyundai Motor. Os novos Ioniq Hybrid e Plug-in têm o motor 1.6 de quatro cilindros e injeção direta com potência de 105 cavalos e torque de 15 kgfm. O motor elétrico oferece mais 43 cavalos (32 kW), alimentado por uma bateria de lítio com capacidade de 1,56 kWh, localizada sob os bancos traseiros.



De volta às pistas

McLaren 720S GT3 | Foto: Divulgação

A versão de competição do McLaren 720S, a GT3, estreou no último final de semana nos Estados Unidos no Mid-Ohio Sports Car Course, em Lexington. À frente da corrida, a McLaren Customer Racing lançou novos canais de mídia social para fornecer notícias, informações sobre provas e atualizações das equipes e dos pilotos durante toda a temporada. “Este ano já presenciou uma série de marcos importantes para a McLaren Customer Racing, incluindo a primeira vitória em Daytona, uma vitória do novo McLaren 720S GT3 em sua estreia em Melbourne e um forte começo de temporada para as equipes de clientes que comandam a McLaren.

A McLaren Customer Racing trabalha incansavelmente para apoiar as equipes em experimentar as emoções e a adrenalina de correr em parceria com o time de competição. Os clientes que dirigem nossos carros e os motoristas ‘comuns’ que ultrapassam os limites semana após semana também são fãs da marca”, revela Dan Walmsley, diretor de automobilismo da McLaren Automotive. As entregas do novo McLaren 720S GT3 para clientes em todo o mundo já estão em andamento, após um intensivo programa de testes de desenvolvimento durante o ano passado com a McLaren Customer Racing cobrindo milhares de quilômetros em várias condições de pista na Europa e no Oriente Médio.



X5 vira brasileiro

BMW X5 | Foto: Divulgação

A BMW começará a produzir o novo X5 na fábrica de Araquari (SC) em junho deste ano. Para isso, a marca alemã investiu mais de R$ 7 milhões em novas tecnologias e mais R$ 150 milhões previamente aportados para flexibilização da linha de produção do X4 e do novo Série 3 na unidade catarinense. A quarta geração do X5 importada da Alemanha é maior, mais esportiva e sofisticada e está disponível na rede de concessionárias do país a partir de R$ 449.950.

A versão X5 xDrive30d traz entre os principais itens de série controles de estabilidade e tração, airbags duplos frontais, laterais dianteiros e de cortina, função start/stop, rodas de 21 polegadas, regeneração de energia de frenagem, cortinas para vidros laterais traseiros, bancos dianteiros aquecidos, ventilados e com ajustes elétricos, ar-condicionado automático digital com controle de quatro zonas, sistema de entretenimento traseiro com duas telas de 10,2 polegadas, sistema de som Surround Harman Kardon, BMW Display Key, sistema ConnectedDrive com serviços de concierge e chamada de emergência inteligente, preparação para Apple CarPlay, faróis principais full-led e de neblina em led, assistente de farol alto, teto solar panorâmico, Driving Assistant Professional e Parking Assistant Plus. A xDrive30d M Sport, a R$ 479.950, acrescenta rodas de 22 polegadas, freios M Sport, volante M em couro, pacote M aerodinâmico e pacote M Sport. A versão xDrive30d M Sport xOffroad, a R$ 499.950, adiciona o sistema xOffroad, com quatro modos de condução voltados para diferentes tipos de terrenos (areia, rocha, cascalho e neve), ajustando o sistema xDrive, a transmissão e a resposta do acelerador.



Pressão na traseira

Nissan Kicks | Foto: Divulgação

A Nissan amplia sua linha de acessórios originais do Kicks – produzido no Complexo Industrial de Resende, no Sul do Estado do Rio de Janeiro – com o aerofólio em “black piano”. Disponível para qualquer uma das quatro versões do Kicks, a peça traseira tem acabamento em preto brilhante, com preço de R$ 890, com a instalação inclusa.

Considerado pela marca oriental como um crossover versátil e ideal para enfrentar todos os desafios da “selva urbana”, o Kicks é um dos primeiros modelos da Nissan a aplicar o conceito de Mobilidade Inteligente, que reúne diversos recursos de engenharia, construção e tecnologia para transformar a maneira como os carros são conduzidos, impulsionados e integrados à sociedade.

O Kicks apareceu na décima quinta posição no ranking dos carros mais vendidos em abril, com 4.121 unidades emplacadas. No acumulado do ano, o crossover da Nissan manteve essa média mensal e um total de 16.604 exemplares vendidos no país.



Maior participação



Com quatro lançamentos desde o início da nova fabricante, no final de 2017, a Caoa Chery aproximará mais a marca brasileira da chinesa. Com um plano ambicioso de chegar ao “Top Ten” de vendas no Brasil até 2022, a parte da Caoa participará mais das decisões sobre o design dos modelos assinados pela Chery. Outro objetivo é reforçar a equipe de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, com novos investimentos.

O sedã médio Arrizo 5, lançado no ano passado, já foi o primeiro passo da maior participação da Caoa na nova marca, com o motor turbo projetado especificamente para o mercado brasileiro. O crescimento da Caoa Chery passará também pela rede de concessionárias, devendo passar de 65 lojas para mais de cem até o final deste ano. A marca brasileira/chinesa lançará no país no início de 2020 o Tiggo 8, um utilitário esportivo de grande porte, e, nos próximos anos, três modelos elétricos, o EQ1, o Arrizo 5e e o Tiggo 2e.

Limpando o ar de LA



Até 2050, Los Angeles terá uma frota de veículos 100% elétrica. Esse é o plano do prefeito Eric Garcetti para limpar a Capital do Cinema do dióxido de carbono, responsável pelo gás estufa e pelo aquecimento global. O plano do atual comandante da cidade californiana é aumentar gradualmente o número de carros totalmente “verdes” para 25% da frota em 2025, para 80% em 2035 e para 100% em 2050.

Até o final da próxima década, todos ônibus de LA serão convertidos para emissão zero de CO2. Garcetti pretende ainda fazer a instalação de quatrocentos pontos de recarga de veículos elétricos em prédios públicos e parques e mais quinhentos postos espalhados pelas ruas da cidade. Vale lembrar que LA tem um dos trânsitos mais caóticos do planeta.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Testado no Peru, Chevrolet Captiva aposta no alto nível de equipamento