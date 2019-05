Citroen lança protótipo inovador inspirado na aviação.

Inspirado na aviação, veiculo ganha forma inspirada em uma capsula. | Foto: Divulgação

Para celebrar seu passado centenário, a Citroën acabou indo na direção contrária, dando um salto para o futuro em bons pares de anos com o inusitado 19_19 Concept. Nessa viagem no tempo, a marca francesa propõe um mergulho nas suas soluções da evolução do automóvel.



Decididamente, esse carro-conceito não é do tempo atual, seja no design, no conforto e na potência no modo 100% elétrico. Equipado com dois motores elétricos ligados a uma bateria de 100 kWh, o “bólido” do futuro tem um total de 455 cavalos e um torque brutal de 81 kgfm. Com tudo isso, o 19_19 Concept é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em menos de 5 segundos e chegar a 200 km/h, com uma autonomia de até oitocentos quilômetros.

O veículo tem 4,65 metros de comprimento, 2,24 metros de largura, 1,60 metro de altura e um entre-eixos generoso de 3,10 metros, ou seja, outra proposta da Citroën é privilegiar o conforto de todos os ocupantes.

O Conceito

Em forma de capsula, protótipo ousa com visual não convencional. | Foto: Divulgação

Inspirado no mundo da aviação, no qual as soluções de aerodinâmica são fundamentais, e em design de interiores, o 19_19 Concept é imediatamente reconhecível por suas formas puras e simplificadas, por seus detalhes tecnológicos e pelas várias maneiras pelas quais ele pode ser interpretado.



O carro leva para a cabine o conforto de uma verdadeira sala de estar sobre rodas. O conceito é inovador e futurista também pela sua tecnologia de condução autônoma, permitindo ao motorista delegar a direção integralmente para a máquina.

Forte em inteligência artificial, o carro está equipado com um assistente pessoal integrado ao painel de instrumentos que assume o controle do veículo durante as fases de condução autônoma e interage com os passageiros por meio de um sistema proativo, antecipando as necessidades de cada ocupante.

O “corpo” do 19_19 Concept se assemelha à fuselagem de uma aeronave ou à bolha transparente de um helicóptero. Segundo a Citroën, a “cápsula” levita sobre as enormes e estreitas rodas, conferindo a sensação de os passageiros estarem sendo transportados por um carro que parece voar sobre a estrada.

As rodas do 19_19 Concept foram projetadas e desenvolvidas em parceria com a Goodyear, cujo emblema está estampado em cada pneu. As enormes rodas de 30 polegadas, com um incrível diâmetro de 93 centímetros e calçadas com pneus 255/30 R 30, têm um design revolucionário.

Uma roda geralmente compreende um aro e um pneu, mas as do carro-conceito da Citroën são híbridas. As equipes da Goodyear tiveram o desafio de criar continuidade entre o aro e o pneu, mergulhando o modelo em um mundo futurístico além dos limites automotivos tradicionais e dando a impressão de um veículo avançando em esferas independentes.

Em um recurso de design, o logotipo do centenário da marca francesa de cubo fixo permanece horizontal mesmo quando as rodas estão girando, exibindo o emblema apesar de o veículo estar em movimento.

Traseira esportiva do veiculo chama a atenção e salta aos olhos em um primeiro momento. | Foto: Divulgação

“Com o 19_19 Concept, procuramos reescrever o livro de regras automotivas com um veículo de alto impacto, com um design forte e poderoso inspirado no mundo da aviação. Como uma bolha de conforto aerodinâmico e tecnológico flutuando acima da estrada, o carro exibe detalhes como a nova geração de assinaturas luminosas, os apêndices aerodinâmicos e as rodas desenvolvidas pela Goodyear”, orgulha-se Pierre Leclercq, diretor de Design da Citroën.



Uma frase simples é suficiente para interagir com o veículo, selecionar uma lista de reprodução, ativar um filme, vídeo game ou aplicativo, ajustar a temperatura e a iluminação da cabine, fazer uma ligação ou enviar uma mensagem.

Tecnologia

Em um totem cilíndrico sobre o painel, o assistente pessoal entra em contato com o motorista. O sistema é equipado com reconhecimento de voz por meio de linguagem natural desenvolvida pela SoundHound Inc., uma empresa jovem e parceira estratégica do Grupo PSA no Vale do Silício, na Califórnia.

Essa tecnologia, para se adequar aos novos modelos do PSA e aos futuros carros da Citroën, se baseia na ideia de “compreensão profunda”, capaz de responder instantaneamente a várias perguntas feitas em uma única frase. Quase como um ser humano faria.

*Com informações da assessoria

