Duas rodas: veja lançamentos e promoções de máquinas potentes

Os lançamentos e promoções de motos da seção Máquinas Incríveis do Portal Em Tempo:

Barganhas da Bolonha

A Ducati colocou toda a sua linha de motos com alguma promoção e descontos durante este mês de junho – ou até durarem os estoques. Alguns dos mais conhecidos modelos da marca italiana sediada em Borgo Panigali, na Bolonha, estão com “preços de ocasião”. Entre eles, destaque para a SuperSport S ano/modelo 2018 equipada com suspensão Öhlins totalmente ajustável, Ducati Quick Shift (DQS) e capa para o assento traseiro, pode ser adquirida na promoção com o exclusivo conjunto completo de escapamento Akrapovic por R$ 59.900, mais um bônus de R$ 5 mil.

Já a naked Monster 797 ano/modelo 2019, que agora está disponível também na cor branca, ganhou um bônus especial de R$ 3 mil e sai por R$ 39.900. Todo o restante da linha de motos Ducati ano/modelo 2018 conta com descontos de R$ 2 mil, incluindo a Scrambler Custom, a Scrambler Classic, a Scrambler Full Throttle, a 1299 Panigale ABS, a 1299 Panigale S, a Monster 1200 S, a Multistrada 1200 Sport, a 959 Panigale e a XDiavel S.

Kawasaki Versys 1000 | Foto: Divulgação

Tecnologia oriental

A Kawasaki Versys 1000 2020 chega em julho, nas versões Standard e Grand Tourer. O motor é o quatro cilindros em linha de 1.043 cc com refrigeração líquida, capaz de gerar até 120 cavalos de potência e 10,4 kgfm de torque. Ele foi afinado para entregar a maior parte desses números em baixas e médias rotações.

A nova Versys 1000 Standard, com preço sugerido de R$ 55.490, (frete não incluso), conta com um completo pacote eletrônico que oferece ao motociclista gerenciamento de curvas, controle de tração e os novos modos integrados de pilotagem, que atuam em conjunto com a sistema de freios ABS.

Oferecida por R$ 66.990 (frete não incluso), a Grand Tourer conta com Quick Shifter bidirecional – o motociclista pode subir e descer marchas sem o auxílio da embreagem –, painel TFT colorido, faróis auxiliares de curva (solução adotada na Triumph Tiger 1200) e suspensão eletrônica, que pode ser ajustada via aplicativo Rideology (já disponível para Android e iOS). Outra novidade é a pintura regenerativa que tem uma camada de tinta especial, permitindo que os arranhões mais leves se reparem por meio de uma reação química.

Honda CG 160 | Foto: Divulgação

Um belo maio

Nos cinco primeiros meses de 2019, a venda de motos no Brasil somou 450.219 unidades, crescimento de 17,59% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Fenabrave, federação que reúne os distribuidores de veículos do país. Em maio, foram emplacadas 98.018 motos, aumento de 20,62% em relação ao mesmo mês em 2018 e o melhor resultado para o período desde 2015. A japonesa Honda manteve o predomínio absoluto no mercado nacional, com a venda total de 77.548 unidades, o que representa 79,12% de “market share”.

A conterrânea Yamaha comercializou 13.841 motos ou 14,12% das vendas. A liderança da Honda CG 160 se mantém inabalável. O modelo atingiu a incrível marca de 27.491 unidades em maio, com o total acumulado de 127.972 emplacamentos nos cinco primeiros meses do ano. Em segundo lugar ficou a Honda CB Twister, com 2.911 unidades vendidas em maio e acumulado de 14.678 emplacamentos.

Para trocar que nem pilha

Em Taiwan, a Yamaha apresentou seu nova scooter elétrico, o EC-05, desenvolvido em parceria com a fabricante de scooters elétricos Gogoro. A motoneta funciona com duas baterias de íons de lítio de alta capacidade, que podem ser carregadas em casa ou trocadas nas mais de mil estações de troca espalhadas por Taiwan.

Para fazer a troca, basta o usuário estacionar em qualquer GoStation para substituir as baterias vazias por recarregadas, em um sistema de venda automática com planos no qual o usuário pode apenas trocar as baterias ou ter acesso ilimitado a elas. Na cidade de Taipei, existe uma estação de troca praticamente a cada quilômetro.

Scooter Yamaha EC-05 | Foto: Divulgação

O design do EC-05 foi totalmente desenvolvido pela Yamaha, mas toda a parte interna é da Gogoro. A fabricante japonesa não divulgou as especificações técnicas, porém, é bem provável que venha com um motor de aproximadamente 7,0 KW (9,5 cavalos), capaz de rodar mais de 150 quilômetros com as duas baterias intercambiáveis. A Gogoro se comprometeu a formar um centro de reciclagem de baterias.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

A nova Honda Gold Wing está mais compacta e leve