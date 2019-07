Novo modelo da Land Rover desembarca no Brasil

A segunda geração do Range Rover Evoque, maior sucesso da Land Rover em escala global nas últimas décadas, acaba de desembarcar no mercado brasileiro. Com a chegada da nova geração importada do Reino Unido, o Evoque deixará de ser produzido no Brasil, na fábrica de Itatiaia (RJ). Inicialmente, a unidade industrial fluminense manterá a fabricação apenas do Discovery Sport. Lançado em 2011, o Evoque já teve mais de 750 mil unidades comercializadas em todo o mundo, sendo 27 mil só no Brasil.

Tamanho sucesso também encontra reconhecimento pelos principais prêmios conquistados, com 217 condecorações acumuladas nos cinco continentes, como o “World Car Design of the Year”, em 2011 – maior prêmio da indústria automotiva do planeta. No Brasil, o Evoque tornou-se um sucesso imediato, mas foi perdendo atratividade com o tempo. Em 2012, seu primeiro ano cheio no Brasil, vendeu 346 unidades mensais e, em 2013, passou de 550 emplacamentos por mês. De lá para cá, as vendas caíram gradualmente. Em 2018, foram 121 emplacamentos a cada mês em média. Este ano, nos cinco primeiros meses, apenas 85 unidades mensais.

Para tentar resgatar os bons tempos, a versão R-Dynamic HSE, topo de linha do Evoque, será a primeira a ser disponibilizada aos clientes brasileiros, ao preço de R$ 322.300. As pré-vendas do modelo se iniciaram na semana passada e as primeiras entregas aos clientes serão feitas no decorrer de julho. As unidades destinadas ao mercado brasileiro contam com opcionais como o kit de design exterior “black pack”, que oferece um visual ainda mais arrojado com uma série de detalhes em preto na traseira, na dianteira e nas saídas de ar laterais do veículo. O Evoque é o único no segmento a oferecer ajuste elétrico de coluna de direção.

A segunda geração do Range Rover Evoque traz design interno e externo completamente reformulado, novas tecnologias e comodidades aos clientes, com o característico off-road presente em todos os veículos da linha Land Rover. Entre os grandes destaques do novo Evoque está o motor Ingenium P300 2.0 turbo a gasolina com 300 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque.



O propulsor é acompanhado da tecnologia MHEV – Mid Hybrid Electric Vehicle, que utiliza a energia cinética gerada pela desaceleração do modelo para alimentar uma bateria de 48V – trabalha de forma auxiliar ao motor à combustão, a exemplo do ERS da Fórmula-1. Acompanhado da transmissão automática ZF de 9 velocidades com opção para trocas manuais em “borboletas” localizadas atrás do volante, o Evoque é capaz de sair da imobilidade aos 100 km/h em 6,6 segundos e atingir a velocidade máxima de 242 km/h.

A introdução dos faróis Premium LED entrega uma imagem frontal mais sofisticada. | Foto: Divulgação

A estrutura da segunda geração do SUV de luxo foi reconfigurada e traz um chassi 13% mais rígido em relação àversão anterior, oferecendo mais estabilidade e reduzindo os níveis de vibração e de ruído dentro da cabine. A distância de entre-eixos ficou dois centímetros maior, o que, aliada ao novo desenho da suspensão traseira, mais compacta e leve, proporciona ao novo Evoque um porta-malas com 591 litros de capacidade e maior espaço para pernas dos passageiros do banco de trás.

A suspensão traseira Integral Link separa as forças laterais e longitudinais para aumentar o controle e a agilidade do veículo, resultando em maior conforto e mais confiança em estradas. Na dianteira, a suspensão McPherson Hydro incorpora uma série de componentes hidráulicos que reduzem as vibrações transmitidas ao volante em velocidades elevadas.

Conforme a marca britânica, o novo Evoque eleva a capacidade off-road com uma combinação de tecnologias especiais para a condução em qualquer superfície e situação. A altura do modelo em relação ao solo é de 21,2 centímetros, enquanto os ângulos de ataque (na frente) e de saída (atrás) são de 25 graus e de 30,6 graus, respetivamente. Para explorar toda a capacidade fora-de-estrada, o carro é equipado com sistemas como o Hill Descent Control, o Gradient Release Control e o All-Terrain Progress Control.

A suspensão traseira Integral Link separa as forças laterais e longitudinais para aumentar o controle e a agilidade do veículo | Foto: Divulgação

Pela primeira vez, o Evoque chega ao mercado brasileiro com o Terrain Response 2. Com o dispositivo, o motorista pode escolher entre quatro modos de direção (Asfalto, Areia, Grama-Cascalho-Neve e Lama-Buracos). O novo Evoque também tem uma capacidade maior para a transposição de trechos inundados. Agora, o veículo é capaz de atravessar áreas alagadas com até sessenta centímetros de profundidade, ante cinquenta da versão anterior. O SUV britânico conta ainda com câmera traseira, Controle de Cruzeiro Adaptativo com Assistente de Direção, sistema de Assistência à Manutenção da Faixa, Frenagem Autônoma de Emergência e Monitor de Atenção do Condutor.

A silhueta tipo cupê do Evoque – sua maior identidade visual – se caracteriza pela queda do teto da frente para trás e pela linha de cintura crescente. O volume e as proporções sobressalentes foram amplificados na segunda geração com ombros mais pronunciados e arcos de roda mais largos, combinando com os aros de 20 polegadas. A introdução dos faróis Premium LED entrega uma imagem frontal mais sofisticada. “A segunda geração do Range Rover Evoque representa mais um marco em termos de produto para a Land Rover no país.

Acompanhado da transmissão automática ZF de 9 velocidades com opção para trocas manuais em “borboletas” localizadas atrás do volante | Foto: Divulgação

O modelo oferece um conjunto do que existe de melhor em luxo, tecnologia, design e versatilidade, únicos em seu segmento. Estamos bastante confiantes de que o veículo manterá o sucesso da primeira geração”, afirma Paulo Manzano, gerente de marketing e produto da Jaguar Land Rover do Brasil.

Dentro da lista de itens de assistência ao condutor, o novo Evoque tem equipamentos de última geração, como o sistema ClearSight Ground View, a materialização do conceito de “capô transparente” apresentada pela Land Rover no protótipo Discovery Vision em 2014. Por meio de câmeras na grade dianteira e nos espelhos laterais, o sistema projeta na tela tátil da central multimídia uma imagem de 180 graus da parte da frente do carro. Dessa forma, o veículo pode auxiliar na visibilidade em terrenos mais complicados ou em zonas muito estreitas na cidade.

O espelho interno tem a função ClearSight, transformando a peça em uma tela com imagens em alta resolução do que ocorre atrás do Evoque. As imagens transmitidas pelo retrovisor são captadas por uma câmera e projetadas no espelho. A tecnologia é inédita na Jaguar Land Rover, e o Evoque é o primeiro veículo do segmento a trazê-la ao mercado brasileiro.

O espelho interno tem a função ClearSight, transformando a peça em uma tela com imagens em alta resolução do que ocorre atrás do Evoque. | Foto: Divulgação

O novo Evoque tem uma central multimídia nova e intuitiva. Chamado de Touch Pro Duo, o sistema traz uma combinação de duas telas “touchscreen” de LCD de alta definição, uma com 10 polegadas e outra de 12,3 polegadas colocada atrás do volante, no quadro de instrumentos. O resultado é um interior exclusivo, ficando “oculto” até que as telas sejam ativadas e configuráveis.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Indústria de caminhões cresce 48,5% em 2019