Hyundai Azera chega a sexta geração

O novo Hyundai Azera está estreando no mercado brasileiro com preço de R$ 269.900. Com três décadas de uma trajetória de sucesso em escala global, o sedã de luxo chega ao Brasil importado pela Caoa, após receber mudanças que deixaram o modelo mais esportivo, equilibrado e elegante, conforme informações divulgadas pela marca sul-coreana.



O Azera agora é equipado com o motor Lambda II 3.0 GCi V6 com 261 cavalos de potência a 6.400 rotações por minuto e torque de 31 kgfm a 5.300 giros. A sexta geração do Azera estreia no Brasil a transmissão automática de 8 velocidades, com seletor de modo de condução para economia de combustível.

O conforto e a praticidade estão presentes no volante multifuncional com controles de áudio, Bluetooth e piloto automático, além do start-stop, o ar-condicionado de duas zonas, o teto panorâmico e o revestimento em couro da direção e da manopla de câmbio.

O sedã acrescenta uma nova e intuitiva central de entretenimento de oito polegadas posicionada acima do painel, com espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay.

