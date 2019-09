Mitsubishi é maior campeã no Rally dos Sertões

O público poderá acompanhar os veículos acelerando em mais de seis quilômetros | Foto: Tom Papp / Mitsubishi

Manaus - Autódromo de terra, pedreira e canavial. Este será o cenário da 5ª etapa do rali cross-country de velocidade Mitsubishi Cup, que chega à cidade de Cordeirópolis (SP) no dia 28 de setembro.



O público poderá acompanhar os veículos acelerando em mais de seis quilômetros de disputas. Além do Autódromo Valdemar Fragnani, uma pedreira anexa também fará parte do roteiro da competição.



“Para quem gosta de assistir e quer ter uma oportunidade de ver o rali de perto, esta etapa, sem dúvida, vai proporcionar isso”, revela Youssef Haddad, diretor de prova. “Tanto o autódromo, como a pista que estamos montando na pedreira serão zonas de espetáculo para o público”, garante.

As duplas largarão do autódromo de terra, que tem 2.000 metros de extensão, com duas retas de 350m e 320m. “Essa etapa é sempre bacana por conta da zona de espetáculo. A largada é com piso bom e as pessoas conseguem assistir os carros andando. Além disso, contamos com toda a estrutura do autódromo como base para as equipes”, afirma Guiga Spinelli, diretor da Spinelli Racing.

De lá, as duplas partirão para a pedreira e depois entrarão em trechos de cana-de-açúcar. “A especial é bem interessante. É um misto de lugares bem travados, arenosos, mesclando com altas velocidades. A região está bem seca e a poeira vai estar presente. Além disso, a areia em alguns lugares está bem fofa”, explica Youssef. Ao todo, serão três provas com cerca de 32 km.

“Com o campeonato entrando na reta final, as duplas começam a olhar mais para os resultados. Quem tem chance de disputa, passa a ser mais estratégico. Cordeirópolis promete ser uma etapa bacana e decisiva”, garante Guiga.

A Mitsubishi Cup é disputada em seis categorias

L200 Triton Sport RS, L200 Triton ER, L200 Triton ER Master, ASX RS, ASX RS Master e a novíssima L200 Triton Sport R -, com carros preparados para encarar as mais desafiadoras situações.

Os veículos são produzidos pela Mitsubishi Motors, única montadora na América Latina que tem uma linha de produção de veículos de corrida, e estão disponíveis para venda para os pilotos e equipes com condições especiais.