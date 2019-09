Vídeo: veja as reformulações do Honda Civic 2020

Em todas as versões, o Honda Civic conta com seis airbags, ar-condicionado digital automático, freio de estacionamento eletrônico e suspensão multibraço | Foto: Reprodução

O Honda Civic 2020 surge com algumas reformulações. Os preços partem de R$ 97.900 na versão LX, podendo chegar aos R$ 139.900 na versão Touring, topo de linha. Vale dizer que o modelo Sport deixa de contar com câmbio manual.

Em todas as versões, o Honda Civic conta com seis airbags, ar-condicionado digital automático, freio de estacionamento eletrônico e suspensão multibraço. A versão LX (R$ 97.990) apenas ganha as novas rodas de liga leve, enquanto a Sport (R$ 104.100) recebe acendimento automático dos faróis, aerofólio traseiro, acabamentos externos pintados de preto brilhante e rodas com acabamento escurecido.

A versão EX (R$ 107.600) passa a contar com bancos de couro com duas opções de cores, retrovisor fotocrômico e novo sistema de áudio com oito alto falantes. Subindo para a EXL (R$ 112.600), há o acréscimo de ar-condicionado de duas zonas com saídas de ar para os ocupantes do banco traseiro, sensor de chuva e partida por botão.

Por fim, o modelo Touring (R$ 134.900) ganha sistema de som Premium com 10 alto falantes, recarga de celulares por indução e ajuste para a lombar do motorista.

Veja o vídeo: | Autor: Honda