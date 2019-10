Saiba como identificar os sinais de alerta do veículo

A maioria dos motoristas já passou por alguma situação em que o veículo apresenta pane de forma repentina. Pois saiba que o carro dá sinais de alerta quando está com problemas, e para ajudar os condutores, a Distribuidora Atem listou algumas dicas para evitar ser pego de surpresa no trânsito.

A primeira dica é que ao notar qualquer sinal diferente no veículo , o ideal é procurar uma oficina mecânica para avaliação. Essa atitude pode evitar que o problema apareça enquanto estiver dirigindo.

Ruídos como assovio ao pisar no freio, pneus ‘cantando’ ao fazer curva em baixa velocidade, rangido ao passar por buracos podem indicar que alguma peça do carro precisa ser trocada. A recomendação é procurar um especialista. Outro problema comum nos veículos é sentir o volante trepidando. Isso pode ser sinal de desgaste dos pneus ou falta de balanceamento nas rodas.

Carro puxando para um dos lados pode indicar falta de alinhamento | Foto: Divulgação

Carro puxando para um dos lados pode indicar falta de alinhamento ou calibragem dos pneus. Nos próprios postos de combustível é possível realizar esse serviço.



Caso a luz do óleo no painel do carro acenda, a orientação é ficar alerta e parar o veículo em local seguro. O sinal pode indicar falta de óleo, vazamento ou entupimento.

Toda bateria tem uma vida útil. Barulho ao ligar o carro, luz de bateria acesa no painel, luzes dos faróis irregulares podem ser sinais de que há algum problema.

*Com informações da assessoria