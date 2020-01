Toyota investe em projeto de carro voador: SkyDrive

A Toyota decidiu participar no financiamento do projeto de um carro voador, a marca anunciou o investimento de US$ 394 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão) na empresa americana Joby Aviation, , que tem planos de ver seu veículo no momento de acender a chama olímpica dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. O grupo, nascido em 2012 sob o nome de Cartivator, anunciou neste fim de semana que reuniu uma ajuda de 42,5 milhões de ienes (cerca de R$ 1,16 milhão) para os próximos três anos de 15 companhias do grupo Toyota, incluindo da própria fabricante.

“É certo que nunca teríamos imaginado exatamente isto, mas tínhamos certeza de que sempre poderíamos tornar qualquer coisa possível quando sonhássemos alto e trabalhássemos duro para alcançar nossa meta”, afirmou, com entusiasmo, Efe Ryutaro Mori, chefe de planejamento de negócios.

O envolvimento da Toyota, segundo Mori, “representa um grande incentivo para que os jovens engenheiros sonhem grande e materializem esse sonho”.

Os engenheiros de diferentes empresas envolvidos dizem desenvolver este carro futurista batizado SkyDrive em seu tempo livre. A equipe trabalha em um carro voador de um só lugar, cuja aparência lembra a de um drone – com hélices onde deveriam estar as quatro rodas de um carro convencional – de 2,9 metros de comprimento, 1,3 de largura e 1,1 de altura.

Os sonhos dos engenheiros da Cartivator não acabam com a chama olímpica. A equipe quer entrar totalmente neste setor e quer lançar um modelo comercial de carro voador em 2025.

Carros voadores até 2050

"Queremos criar um mundo onde qualquer um possa voar no céu a qualquer momento até 2050", a fim de desobstruir o transporte urbano, particularmente nos países desenvolvidos, onde o número de motoristas aumenta rapidamente, explicam os defensores do projeto.

"Para tornar real a nossa visão, precisamos desenvolver um carro voador capaz de decolar e pousar verticalmente, sem necessidade de faixas especiais", acrescentaram.