Nova geração de Renault Duster chega em março ao Brasil

A novo SUV Renault Duster será lançada no começo de março no Brasil. Ele estreará quase três anos depois da Europa. A confirmação foi dada pela montadora na última terça-feira (21) ao informar as datas da apresentação do renovado utilitário-esportivo à imprensa automotiva.

A Renault programou o lançamento oficial do remodelado SUV para os dias 4 e 5 de março. O novo Duster passará por uma remodelação completa. O modelo brasileiro conta com grade, faróis, capô, para-lamas, para-choques e tampa traseiro totalmente novos. O que deixará o Duster bem moderno.

Além da calibragem, a engenharia do fabricante francês vai mudar balança, amortecedores e molas, com um acerto mais firme.

Além de suspensão mais firme, a Renault deve colocar reforços estruturais para deixar o novo Duster mais justo, especialmente em curvas. O SUV receberá controles de estabilidade e tração, além do assistente à partida em rampas.

O veículo também vai ter de se render aos novos tempos. Partida por botão, chave presencial, sistema start/stop do motor, sensores de luminosidade e de chuva devem estrear no utilitário. A central Media NAV ganhará um upgrade e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Wi-fi pode ser oferecido nas versões mais caras.

O quadro de instrumentos será novo e os bancos receberão espuma de melhor densidade. O volante talvez ganhe o esperado ajuste de profundidade. O espaço de médio continuará sendo um dos diferenciais do SUV.

A Renault sabe que o Duster é uma aposta mais racional no segmento. Por isso, os valores serão entre R$ 75 mil e R$ 90 mil. Hoje, o SUV da Renault parte dos R$ 73 mil e vai até R$ 87 mil.