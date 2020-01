Jeep Renegade: Novidades na versão de 2020

Já lançado em todo o país, o novo Jeep Renegade apresenta mudanças nas lanternas traseiras em LED e uma preço mais elevado que suas versões anteriores.

A configuração que deixou de existir é, justamente, a de entrada. Na nova linha, o SUV deixou de contar com qualquer opção de câmbio manual.

Agora, a versão de entrada do novo Jeep Renegade é a Sport, com motor 1.8 flex e câmbio automático de seis velocidades. Ela sai por R$ 89.990. Na ocasião do lançamento do modelo anterior, essa mesma versão saía por R$ 83.990.

Com relação ao design, a maior mudança da novidade são as lanternas traseiras em LED de série em algumas versões. Com o conhecido desenho em “X”, elas estão presentes a partir da intermediária Longitude 1.8, segunda configuração na gama do SUV.

Por fim, toda a linha passou a contar com alarme perimétrico de série.

Além disso, outras novidades do novo Jeep Renegade incluem o pacote Uconnect como opcional. Ele inclui uma central multimídia com tela de 7 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay; ar-condicionado digital de duas zonas e sensores de estacionamento traseiro.

O SUV é ofertado ainda com configuração PcD para Pessoas com Deficiência pelo mesmo preço que o modelo anterior. Por R$ 69.999, interessados podem contar com acessórios como direção elétrica, volante multifuncional, freio a disco nas quatro rodas, ESP, Hill Holder, piloto automático, DRL, start/stop, e freio de mão eletromecânico, com acionamento por botão.