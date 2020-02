Conheça o carro mais caro do mundo no valor de R$72,5 milhões

A Bugatti sempre foi conhecida por fazer automóveis de altíssima performance e preços não menos chamativos. A criação mais recente da Bugatti, no entanto, define uma nova barreira em preço e exclusividade. O La Voiture Noire custará incríveis US$ 19 milhões (R$ 72,5 milhões), incluindo impostos. Antes dos impostos, o carro custava US$ 12,5 milhões (R$ 47,5 milhões).

De acordo com a Bugatti, o La Voiture Noire é o carro novo mais caro já vendido e apenas um será feito. A montadora não revelou a identidade do comprador.

O La Voiture Noire da Bugatti foi projetado para recordar o Bugatti Type 57 SC Atlantic, da década de 1930. Apenas quatro desses carros foram feitos e, hoje, estão entre os mais valiosos do mundo. De acordo com a Hagerty Insurance, empresa que pesquisa valores de carros de coleção, eles podem valer mais de US$ 50 milhões (R$ 191 milhões). Um desses modelos, inclusive, ficou conhecido como "La Voiture Noire" (carro preto, em francês).

O La Voiture Noire da Bugatti foi projetado para recordar o Bugatti Type 57 SC Atlantic, da década de 1930. | Foto: Divulgação

Apesar de custar muito mais do que o Chiron e o Divo, o La Voiture Noire traz o mesmo motor dos irmãos: o famoso W16 8.0 com quadriturbo, que gera monstruosos 1.500 cv e 163,2 kgfm de torque, quase um Uno com escada no teto.



Toda carroceria do La Voiture Noire foi construída em fibra de carbono preta banhada em verniz ultrabrilhante. Os faróis são inteiramente em LED e os frisos atravessam toda a carroceria ao centro, que ganha a companhia do limpador de para-brisa para se estender visualmente pelo vidro dianteiro.