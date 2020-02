Carro de Velozes e Furiosos 5, no Rio de Janeiro, vai a leilão nos EUA

A coleção de carros do ator Paul Walker - estrela da franquia "Velozes e Furiosos" que morreu em um acidente de carro em 2013 - foi leiloada. Ao todo os modelos arrecadaram o valor de US$ 2,3 milhões (aproximadamente R$ 9,6 milhões).

A lista de automóveis incluía um Nissan 370Z que apareceu no filme "Velozes e Furiosos 5" (2011), que se passa no Rio de Janeiro. O carro foi lançado em 2009 e possui motor aspirado V6 de 3.7 litros, com 340 cv e câmbio manual de seis marchas. O modelo saiu por R$ 442 mil, mas não foi o mais caro.

Paul Walker ganhou fama no mundo do cinema ao interpretar Brian O'Conner e se tornar um dos astros da franquia Velozes e Furiosos - o primeiro filme da sequência foi lançado em 2001. Em 2013, no entanto, Walker foi vítima de um acidente de carro em Santa Clarita, no estado norte-americano da Califórnia, e morreu aos 40 anos.

Walker era fã de carros e possuía uma coleção que continha diversos modelos. A coleção do ator, que também contava com três motos, foi a leilão nos Estados Unidos.

A moto arrematada com maior valor foi uma Harley-Davidson Softail Heritage Classic de 2005 customizada pelo estúdio californiano Road Dog Customs. Segundo o site da Barrett-Jackson, a organizadora do leilão, a inspiração para a customização veio das clássicas da Harley dos anos 1940. A moto foi vendida por US$ 34.100, aproximadamente R$ 142.470 em conversão direta.

Em seguida, aparece uma BMW F 800GS 2011 na cor branca, aparentemente sem customizações. A trail da fabricante alemã foi vendida por US$ 11.000, cerca de R$ 45.960.

Paul Walker possuía na garagem uma Suzuki DR-Z400SM 2008, também na cor branca e que manteve as especificações de fábrica. A motocicleta da marca japonesa teve o lance vencedor em US$ 3.850, valor que equivale a R$ 16.090.

O maior lance em todo o leilão foi em uma BMW M3 E36 Lightweight de 1995, que alcançou US$ 385.000, pouco mais de R$ 1,6 milhão. O total arrecadado nos 21 veículos da coleção de Walker, segundo a Barrett-Jackson, foi de US$ 2,3 milhões, o equivalente a R$ 9,6 milhões.