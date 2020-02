Renovado, novo Hyundai HB20 apresenta inovações e eficiência

A segunda geração do Hyundai HB20 foi revelada no dia 16 de setembro do ano passado. O novo modelo da Hyundai desenvolveu um estilo inovador, ainda que não agrade a todos.

O motor 1.0 turbo incorporou injeção direta de combustível. Com três cilindros e 12 válvulas, a unidade desenvolve 120 cv de potência e 17,5 kgfm de torque tanto com gasolina quanto com etanol. Além disso, ele agora é acoplado ao já conhecido câmbio automático de seis marchas da marca.

Com o novo 1.0 turbo, o Hyundai HB20 é mais agradável de dirigir que as versões equipadas com o motor 1.6. Isso porque, apesar de menos potente, esse propulsor tem mais torque. A força máxima já está disponível a meros 1.500 rpm. O resultado é muita agilidade, principalmente no trânsito urbano. Na estrada, a abundância de torque também agrada, principalmente em ultrapassagens.

O motor se encaixa perfeitamente com o câmbio: as trocas de marchas são suaves e ocorrem em momentos oportunos. Para completar, é possível operar a transmissão sequencialmente por meio de práticas borboletas no volante. Os freios, mesmo com tambores na traseira, também trabalham a contento.

Outra evolução é a adoção da direção com assistência elétrica. Antes restrito ao HB20X, esse sistema favorece a eficiência energética e dispensa troca periódica de fluido. Mas o melhor é permitir que o volante fique mais leve em manobras. Bastante progressivo, o sistema adotado pela Hyundai agrada também em alta velocidade.

A Hyundai informa que, apesar de ter mantido a arquitetura com sistemas McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, aplicou nova calibragem ao conjunto.