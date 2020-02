Descubra quais foram as 10 motos mais vendidas em janeiro

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores divulgou os resultados de emplacamentos do mercado de motos em janeiro. A Honda CG 160 segue na ponta do ranking geral, com 24.915 unidades comercializadas.

Na conta por segmentos, os líderes foram as Honda NXR 160 (Trail) e Biz (Scooter), além das Yamaha MT03 (Naked), BMW R 1250GS (Maxtrail) e Kwasaki Vulcan (Custom).

Veja abaixo a relação dos 10 modelos mais vendidos.

1º Honda CG 160: 24.915

2º Honda Biz: 13.119

3º Honda NXR 160: 10.519

4º Honda Pop 110i: 8.793

5º Honda CB 250F Twister: 3.282

6º Honda PCX 150: 3.057

7º Honda XRE 300: 2.509

8º Yamaha Fazer 250: 2.375

9º Yamaha XTZ 150: 2.208

10º Yamaha YBR 150: 2.047

*Com informações da assessoria